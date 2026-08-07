涉收原鄉工程回扣數十萬 高雄市議員范織欽聲押

高雄市山地原住民議員范織欽涉嫌於原鄉部落工程建設中，向多家工程設計及營造公司索取數萬至數十萬元不等回扣，昨天檢調兵分多路搜索其住處及服務處等9處地點，帶回范織欽在內等八人，檢察官複訊後，認定范織欽涉犯貪汙治罪條例違背職務要求及收受賄賂等罪嫌重大，且有羈押原因及必要，已向橋頭地方法院聲請羈押禁見。

地方先前即盛傳范織欽涉入原鄉工程款弊案，檢調接獲檢舉後深入追查，發現范織欽涉嫌利用市議員職權，向多家設計、營造公司、土木包工業者，索取數萬元至數十萬元不等的賄賂與回扣，橋頭地檢署隨即由主任檢察官陳竹君、鍾葦怡指揮法務部調查局高雄市調查處展開偵辦。

檢調人員昨天前往范織欽相關服務處、住處及涉案業者公司等9處地點，並同步帶回被告與證人共8人說明，並由多位檢察官共同漏夜複訊。

檢方認定范織欽身為公務員，涉嫌違背職務要求並收受賄賂罪嫌重大，且涉及重罪、有串證及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

橋頭地方法院表示，今天凌晨1時21分收到檢方聲請羈押，但因依法夜間不得訊問，目前法官正在閱卷並處理相關程序，將待確定開庭時間後召開羈押庭裁定。

據了解，69歲的范織欽在原鄉教育界與政壇深耕多年，曾任桃源區興中國小、茂林區茂林國小及多納國小等校校長，並於陳菊擔任高雄市長期間出任高雄市府原民會主委，2019年遞補當選山地原住民市議員，並於2022年成功連任，他同時也是民進黨籍原住民立委伍麗華同母異父的哥哥，在地方具有相當影響力。