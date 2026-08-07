聽新聞
0:00 / 0:00

台東建和農路案羈押攻防未歇！縣府2官員再交保 檢方再提抗告

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導

台東縣知本建和農路改善工程涉圖利案，地院昨更裁結果出爐，裁定縣府農業處長許家豪由原20萬元提高至30萬元交保，時任承辦科長蔡明翰則由原10萬元提高至15萬元交保，並維持限制住居、每周定期向派出所報到、限制出境出海8個月、接受科技設備監控及不得接觸本案相關證人、共同被告等處分。不過，台東地檢署今認為仍有羈押必要，將盡速依法提出抗告。

地院指出，該案經花蓮高等法院花蓮分院撤銷原交保裁定發回更裁後，重新審酌卷證資料及檢辯雙方意見，認定許及蔡涉嫌違反水土保持法、侵占國有土地及違反貪汙治罪條例圖利等罪嫌重大，且符合刑事訴訟法所定羈押原因。

不過，地院認為，兩人均有固定住居所及職業，願意配合偵查程序，也都依通知到庭；加上本案已完成搜索，主要公文、會議紀錄及手機等重要證據均已扣押，現階段遭湮滅、變造證據的可能性已降低，目前也無具體事證顯示兩人有與共犯或證人聯繫情形，因此衡量比例原則後，認為以提高保證金及維持各項限制處分，已足以降低串證、滅證風險，尚無羈押必要。

對此，台東地檢署今天表示，檢察官認為法院提高保證金等羈押替代處分，仍無法確保證據保全，被告等人確有羈押必要，將盡速依法提起抗告。地檢署強調，該案犯罪情節及涉案人員仍將依法切實釐清，呼籲外界勿過度臆測，全案將持續依證據及法律規定偵辦。

台東地檢署認為法院提高保證金等羈押替代處分，仍不足以確保證據保全，將盡速依法提起抗告。聯合報系資料照
台東地檢署認為法院提高保證金等羈押替代處分，仍不足以確保證據保全，將盡速依法提起抗告。聯合報系資料照

台東 農業處 貪汙

延伸閱讀

永慶汐止加盟店涉違反個資法 檢聲押3人...法院全裁定交保

藉採購BNT疫苗詐慈濟 幕後宗教團體夫婦接押禁見

台東女躺駕駛座酒測超標3倍獲不起訴 關鍵在「無法證明開車」

如喪屍擺布！男性侵偷拍又「滴管餵毒」致傳播女暴斃 遭判14年6月

相關新聞

吸金炫富 兆基前董座李建成涉吞7億元

國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，卻未兌付利息，調查局追查發現，李建成侵占近七億元投資款，用來幫前妻購買愛馬仕精品包、替自己購置豪車，生活極度奢華，昨天搜索約談李建成及寄居蟹管理顧問公司負責人林佑任到案，台北地檢署訊後認李建成有串滅證之虞，向法院聲押禁見。

花敬群曾盛讚 李建成…包租代管傳奇人物翻車

台灣包租代管龍頭的兆基屋管前董事長李建成，過去不僅打造全台市占第一的租賃王國、還開設業界規模最大的內湖總部大樓，曾獲頒「地政貢獻獎」，國家住都中心董事長花敬群曾直言「要獲得地政貢獻獎不容易」，沒想到李建成如今因侵吞公司債投資款，被聲押禁見，令人不勝唏噓。

涉侵占7億投資款 包租代管龍頭「兆基屋管」前董座聲押禁見

國內包租代管龍頭兆基屋管前董事長李建成，被控以趙姬投資公司、寄居蟹管理顧問公司發行公司債，卻未兌付利息，涉侵占高達近7億元投資款，款項用來購買愛馬仕、香奈兒等數十個精品包及8輛賓士等豪車等。台北地檢署今指揮調查局北機站依背信、侵占罪搜索、約談李建成，檢察官複訊後，認為犯罪嫌疑重大，有逃亡勾串之虞，向法院聲押禁見。

范織欽涉貪交保後蒙面步出法院 全身包得密不透風未回應案情

無黨籍高雄市議員范織欽涉嫌利用職權向營造業者索取回扣，橋頭地方法院今天下午召開羈押庭，晚間裁定范織欽以120萬元具保，並限制住居、禁止與本案證人聯繫接觸，稍早辦妥保釋手續後，范織欽全身包得密不透風步出法院，面對媒體詢問案情，全程舉手遮臉、一言不發隨即離去。

新北檢選舉查察分區座談二訪三重分局 主任檢察官提示三大原則

年底地方選舉將至，新北地檢署為了解、掌握各類妨害選舉查察、反賄選宣導相關作為，並就後續情資整合及檢警協作交換意見，今天再度由主任檢察官洪榮甫及檢察官徐明煌、何國彬前往轄內三重警分局，召開第二波妨害選舉查察分區座談會，宣示檢方嚴正執法、積極查賄的決心。

詐團首腦律師游光德偷渡中國 母助逃亡也通緝…桃檢起訴6人求重刑

涉組詐團吸金上億元的律師游光德今年3月法院審理期間，找人帶戴電子手環製造假軌跡，再透過偷渡集團潛逃中國，彭姓母親幫助逃亡後也離境遭通緝；桃園地檢署今依入出國及移民法起訴6人，偷渡集團王姓主嫌求刑8年6月。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。