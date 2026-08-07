台東建和農路案羈押攻防未歇！縣府2官員再交保 檢方再提抗告

台東縣知本建和農路改善工程涉圖利案，地院昨更裁結果出爐，裁定縣府農業處長許家豪由原20萬元提高至30萬元交保，時任承辦科長蔡明翰則由原10萬元提高至15萬元交保，並維持限制住居、每周定期向派出所報到、限制出境出海8個月、接受科技設備監控及不得接觸本案相關證人、共同被告等處分。不過，台東地檢署今認為仍有羈押必要，將盡速依法提出抗告。

地院指出，該案經花蓮高等法院花蓮分院撤銷原交保裁定發回更裁後，重新審酌卷證資料及檢辯雙方意見，認定許及蔡涉嫌違反水土保持法、侵占國有土地及違反貪汙治罪條例圖利等罪嫌重大，且符合刑事訴訟法所定羈押原因。

不過，地院認為，兩人均有固定住居所及職業，願意配合偵查程序，也都依通知到庭；加上本案已完成搜索，主要公文、會議紀錄及手機等重要證據均已扣押，現階段遭湮滅、變造證據的可能性已降低，目前也無具體事證顯示兩人有與共犯或證人聯繫情形，因此衡量比例原則後，認為以提高保證金及維持各項限制處分，已足以降低串證、滅證風險，尚無羈押必要。

對此，台東地檢署今天表示，檢察官認為法院提高保證金等羈押替代處分，仍無法確保證據保全，被告等人確有羈押必要，將盡速依法提起抗告。地檢署強調，該案犯罪情節及涉案人員仍將依法切實釐清，呼籲外界勿過度臆測，全案將持續依證據及法律規定偵辦。