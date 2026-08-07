網PO「爆炸頭的同性戀立委被黑道押走」 法官裁定不罰

許姓男子在Facebook張貼「某個爆炸頭的同性戀立委被黑道押走了」，警察網路巡邏認為散布謠言、違反社會秩序維護法，將許移送法辦，台北地院審查認為，許沒有造成他人畏懼或恐慌，裁定不罰。可抗告。

台北市警中正一分局移送指出，許2026年5月7日11時16分在Facebook個人網頁上登載「某個爆炸頭的同性戀立委被黑道押走了」不實言論，表明現任立法委員都會被黑道押走，遑論一般民眾該如何自處，許涉及違反社會秩序維護法散布謠言行為，足以影響公共安寧。

法官審查卻認為，許的言論用詞戲謔、誇飾，降低訊息嚴肅性與嚴謹度，且言論下方留言，沒有引起廣泛討論民眾可能隨時會被黑道押走或因而造成民眾恐慌，言論也沒有經媒體或其他社群媒體廣為傳播，進而引起多數人或群眾的恐慌心理，並致秩序動盪。

裁定說，許的言論顯然不足以使見聞者因而產生畏懼或恐慌等負面心理，且無因言論造成相關損害，難以認定影響公共安寧，與社會秩序維護法規定的構成要件不符，不必處罰。