台東女躺駕駛座酒測超標3倍獲不起訴 關鍵在「無法證明開車」

台東林姓女子今年2月間食用燒酒雞後，遭警方查獲酒測值高達每公升0.92毫克，遠超過公共危險罪標準，移送法辦。不過，地檢署偵查後認為，現場無法證明林女曾實際駕駛或移動車輛，犯罪嫌疑不足，依法予以不起訴處分。

不起訴處分書指出，警方當時接獲民眾報案，指卑南鄉某處深夜有人持續鳴按喇叭，員警趕赴現場後，發現林女躺臥在停放路旁的自小客車駕駛座，座椅已放倒，經叫喚後才起身回應。

警方發現林女渾身酒氣，對她實施酒測，結果吐氣酒精濃度高達每公升0.92毫克，因此依涉嫌刑法公共危險罪函送偵辦。

偵訊時，林女坦承曾食用含酒精的燒酒雞，也承認有發動引擎並躺在車內休息，但否認酒後駕車，表示自己是在車上等待丈夫，並未開車上路。

檢方勘驗警方密錄器及相關資料發現，警方抵達時，車輛已停放在現場，並非攔查行駛中的車輛；從警方到場至林女下車期間，畫面中也未見車輛有前進、後退、轉向等移動情形，林女也一再表示自己沒有開車。

檢方指出，刑法公共危險罪所稱的「駕駛」，必須是行為人具有移動交通工具的意思，並實際操控車輛移動。若僅因休息、等待他人、取物等原因進入車內，即使發動引擎，只要沒有證據證明車輛曾移動，仍難認定已構成酒駕犯罪。

檢方認為，該案除了酒測值超標外，並沒有其他積極證據足以證明林女曾酒後駕駛車輛，因此犯罪嫌疑不足，依法作成不起訴處分。

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