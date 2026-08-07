移工圈很夯！越南知名減肥茶含禁藥 新住民臉書販售判拘役

嫁來台灣的越南籍阮姓女子在臉書社群販售越南知名減肥茶「DIET UP KELLY DETOX」，不料該款減肥茶竟含有被台灣列為禁藥的成分，可能引發心臟問題，橋頭地院審理後認定阮女過失販賣禁藥罪，判處拘役40天，4萬元賣減肥茶收入也被當作犯罪所得全數沒收。

判決書指出，越南籍阮姓女子2020年10月到11月間在臉書以「HT beauty center」暱稱刊登「DIET UP KELLY DETOX」減肥茶的販售資訊，以每盒1000元的價格對外兜售，阮女隨後委託不知情的公公協助從屏東東港住處寄貨，共售出40盒，獲利4萬元。

事後有民眾透過他人購買2盒該款減肥茶，並送往台南市衛生局檢驗，結果驗出含有中央衛生主管機關未核准輸入的禁藥成分「西布曲明」，「西布曲明」過去常用於抑制食慾減重，但因易引發心血管疾病、心悸及中風等嚴重副作用，我國早已列為禁藥管制。

橋頭地院法官審酌，阮女為圖私利，疏於查證即在社群軟體販賣禁藥，不僅造成政府藥物管理漏洞，也危害國民健康及用藥安全，但考量其犯後坦承犯行，且已主動繳交4萬元犯罪所得扣案，態度良好，裁定拘役40天。全案仍得上訴。