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影／移民署破獲「幽靈勞保」集團 宛如黑工轉運站詐取700萬元

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

移民署北區事務大隊新北市專勤隊去年破獲曾姓主嫌為首的「幽靈勞保」非法仲介集團，藉由人頭公司辦理不實勞保，營造本國籍員工眾多假象，騙得勞動部核給高達97人次的移工配額，再將移工派往全台各地非法打工，不法獲利近700萬元。曾姓主嫌等11人今年3月已遭新北檢方依法起訴。

移民署新北市專勤隊去年2月在新北市土城區一處廠房查察，當場查獲3名合法越南籍移工均未依當初申請來台地點工作，專案小組察覺異狀並深入追查，赫然發現背後隱藏著以人頭公司詐取移工配額、再將移工轉介至各地非法工作的「黑工轉運站」。

經查，曾嫌自2016年12月起，陸續非法蒐集17名本國籍民眾個資作為勞工保險人頭，在毫無實際任職的事實下，利用不法手段規避行政機關查察。曾嫌營造出工廠員工規模龐大假象，藉以向勞動部申請外籍移工名額，總計引進97人次外籍移工。每引進一人次移工，仲介費用為新台幣7萬元，曾嫌分得7成，仲介公司分得3成，若仲介公司將移工載往小吃店、工廠後，媒介費用每人次分潤5000元，嚴重衝擊我國就業秩序與外來人士人流管理。

新北市專勤隊由新北地檢署王宗雄檢察官指揮，去年9月會同台北市警局文山一分局、移民署北區事務大隊機動隊、台北市專勤隊、桃園市專勤隊、基隆市專勤隊及宜蘭縣專勤隊，動員74人持16張搜索票，兵分多路展開收網行動，曾嫌等11人於今年3月為新北地檢署依違反個人資料保護法、偽造文書及就業服務法等罪嫌依法起訴。

移民署新北專勤隊等單位由檢察官指揮破獲幽靈勞保非法集團涉利用人頭公司宛如黑工轉運站，詐騙勞動部核發移工配額，詐取不法獲利近700萬元。圖／新北市專勤隊提供
移民署新北專勤隊等單位由檢察官指揮破獲幽靈勞保非法集團涉利用人頭公司宛如黑工轉運站，詐騙勞動部核發移工配額，詐取不法獲利近700萬元。圖／新北市專勤隊提供

移民署新北專勤隊等單位由檢察官指揮破獲幽靈勞保非法集團涉利用人頭公司宛如黑工轉運站，詐騙勞動部核發移工配額，詐取不法獲利近700萬元。圖／新北市專勤隊提供
移民署新北專勤隊等單位由檢察官指揮破獲幽靈勞保非法集團涉利用人頭公司宛如黑工轉運站，詐騙勞動部核發移工配額，詐取不法獲利近700萬元。圖／新北市專勤隊提供

移民署新北專勤隊等單位由檢察官指揮破獲幽靈勞保非法集團涉利用人頭公司宛如黑工轉運站，詐騙勞動部核發移工配額，詐取不法獲利近700萬元。圖／新北市專勤隊提供
移民署新北專勤隊等單位由檢察官指揮破獲幽靈勞保非法集團涉利用人頭公司宛如黑工轉運站，詐騙勞動部核發移工配額，詐取不法獲利近700萬元。圖／新北市專勤隊提供

移民署新北專勤隊等單位由檢察官指揮破獲幽靈勞保非法集團涉利用人頭公司宛如黑工轉運站，詐騙勞動部核發移工配額，詐取不法獲利近700萬元。圖／新北市專勤隊提供
移民署新北專勤隊等單位由檢察官指揮破獲幽靈勞保非法集團涉利用人頭公司宛如黑工轉運站，詐騙勞動部核發移工配額，詐取不法獲利近700萬元。圖／新北市專勤隊提供

移民署新北專勤隊等單位由檢察官指揮破獲幽靈勞保非法集團涉利用人頭公司宛如黑工轉運站，詐騙勞動部核發移工配額，詐取不法獲利近700萬元。圖／新北市專勤隊提供
移民署新北專勤隊等單位由檢察官指揮破獲幽靈勞保非法集團涉利用人頭公司宛如黑工轉運站，詐騙勞動部核發移工配額，詐取不法獲利近700萬元。圖／新北市專勤隊提供

移民署 勞保 移工

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