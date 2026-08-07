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影／移民署破獲「幽靈勞保」集團 宛如黑工轉運站詐取700萬元
移民署北區事務大隊新北市專勤隊去年破獲曾姓主嫌為首的「幽靈勞保」非法仲介集團，藉由人頭公司辦理不實勞保，營造本國籍員工眾多假象，騙得勞動部核給高達97人次的移工配額，再將移工派往全台各地非法打工，不法獲利近700萬元。曾姓主嫌等11人今年3月已遭新北檢方依法起訴。
移民署新北市專勤隊去年2月在新北市土城區一處廠房查察，當場查獲3名合法越南籍移工均未依當初申請來台地點工作，專案小組察覺異狀並深入追查，赫然發現背後隱藏著以人頭公司詐取移工配額、再將移工轉介至各地非法工作的「黑工轉運站」。
經查，曾嫌自2016年12月起，陸續非法蒐集17名本國籍民眾個資作為勞工保險人頭，在毫無實際任職的事實下，利用不法手段規避行政機關查察。曾嫌營造出工廠員工規模龐大假象，藉以向勞動部申請外籍移工名額，總計引進97人次外籍移工。每引進一人次移工，仲介費用為新台幣7萬元，曾嫌分得7成，仲介公司分得3成，若仲介公司將移工載往小吃店、工廠後，媒介費用每人次分潤5000元，嚴重衝擊我國就業秩序與外來人士人流管理。
新北市專勤隊由新北地檢署王宗雄檢察官指揮，去年9月會同台北市警局文山一分局、移民署北區事務大隊機動隊、台北市專勤隊、桃園市專勤隊、基隆市專勤隊及宜蘭縣專勤隊，動員74人持16張搜索票，兵分多路展開收網行動，曾嫌等11人於今年3月為新北地檢署依違反個人資料保護法、偽造文書及就業服務法等罪嫌依法起訴。
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