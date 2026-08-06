欠錢不還卻搭豪車去健身 吳乃仁高調奢華行徑曝光…台糖基層爆氣

吳乃仁欠錢不還竟還搭豪車去健身，高調奢華行徑，讓台糖基層員工非常不滿。聯合報系資料照

台糖前董事長吳乃仁欠台糖1.8億元債務，上月首次與台糖協商還款未成，近日被拍到有豪車接送到健身房健身，不僅欠錢不還，也沒有還款誠意，還高調過生活，讓台糖基層員工相當不滿，認為台糖當初就不該同意撒回管收聲請，吳既然不肯還錢，就該管收。

台糖最近流年不利，法務部門很忙。先是吳乃仁的管收案，以管收12天草草作收，引發外界批評縱放；接著就是台糖採購粗油的上游廠商涉賣苯駢芘超標的油品，連累台糖大豆沙拉油預防性下架，即使數次檢驗都合格，至今仍無法恢復上架販售，台糖揚言提告並求償。

針對吳乃仁欠錢案，吳的委任律師在7月的初次協商，提出毫無誠意的還款計畫，讓台糖成為箭靶，外界質疑，吳乃仁被管收起來都不還錢了，被放出來恢復自由身，怎麼可能還願意還錢？台糖對自己的債權，根本不盡心追討。

果然沒過幾天，吳乃仁就被拍到搭豪車去健身，此消息讓台糖基層員工極為不滿、忿忿不平，認為吳欠了台糖快2億，竟還爽爽過日子，高調奢華，根本欺負債主拿他沒辦法，如果吳乃仁不還錢，台糖就該硬起來，再度聲請管收。

據了解，吳乃仁委任律師有提出定期還款計畫，承諾每月償還一定數額，但台糖訴訟團隊認為金額實在太少，完全看不到誠意，希望吳能提出有誠意的還款計畫，雙方約定續行協商。