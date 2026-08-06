6000元罰單揪出235萬欠款 租車公司遭扣車及百萬現金…負責人出面了

桃園蘆竹有家國際租車公司因一張6000元未禮讓行人的交通罰鍰不繳，遭移送行政署執行，桃園分署追查，發現這家租車公司另還積欠牌照稅、勞健保多達235萬餘元，依法扣押127萬元應收帳款並查封車輛，負責人被迫出面分期清償。

桃園分署表示，蘆竹的尚倫國際租車公司先前因聘僱的駕駛，在行經行人穿越道前，未依規定停讓、禮讓行人，遭桃園市交通事件裁決處裁處6000元罰鍰，由於逾期未繳，案件依法移送桃園分署執行。

執行官受理案件後，依法清查義務人財產及相關欠款情形，發現尚倫公司除交通罰鍰外，尚有多輛車輛積欠使用牌照稅，並欠繳勞保費、健保費等公法債務，累計金額達235萬7937元。

桃園分署隨即依法扣押該公司對外應收帳款，成功執行取得127萬餘元。公司游姓負責人在資金遭扣押後，才意識到欠款問題已無法拖延，主動向桃園分署申請分期繳納。

桃園分署表示，扣除已執行取得款項後，尚有108萬餘元欠款未清償。為確保國家債權實現，除查封公司名下一輛車輛作為擔保外，也要求公司負責人擔任擔保人，經審酌其清償能力後，核准剩餘款項分18期繳納。

桃園分署強調，行政執行案件一旦移送，並非僅針對單一欠款追討，執行人員將依法查調義務人財產及其他公法債務，包含交通罰鍰、稅捐、勞健保費等，均可能成為執行標的。

桃園分署提醒，民眾及企業切勿抱持欠款可以拖延或逃避的心態，依法應繳納的費用若逾期未繳，案件移送行政執行後，存款、薪資、應收帳款、車輛及其他財產，都可能遭扣押、查封甚至拍賣。若確有經濟困難，應主動洽詢申請分期繳納，避免因小失大，造成更大的財產損失。

桃園蘆竹租出公司欠款，執行署桃園分署查扣車輛、127萬元應收款後，負責人立刻出面解決。記者陳恩惠／翻攝