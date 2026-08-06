晚安小雞闖民宅直播遭求償30萬 他喊「很合理」盼重新做人

網紅「晚安小雞」陳能釧涉嫌2023年闖入民宅直播探險，今年3月自柬埔寨服刑2年返台後，因本案遭通緝解送歸案。士林地檢署偵結，依無故侵入住宅罪向法院聲請簡易判決處刑。士林地方法院今天首度開庭，陳庭後受訪稱屋主求償30萬元「很合理」，但目前經濟狀況僅能先支付8萬元，希望外界再給他一次重新做人的機會。

陳能釧說，當時進入民宅時就發現屋內許多物品被偷，包括電線、電視都不見，連鐵門也被拆掉，坦言未經同意進入他人土地探險確實是不好的示範，但自己只有直播拍影片，沒有破壞門鎖或屋內物品，一切尊重法院簡易判決，會全力配合。

據了解，屋主今天開庭時提出30萬元民事求償，陳能釧因為經濟能力有限，只能一次支付8萬元。陳表示，回台後生活步調還在穩定中，兩年來經歷許多事情，以前的錯事會慢慢彌補，人做錯事不一定會被原諒，但希望外界可以再給他一次機會，「讓我重新做人，回到正常生活步調」。

檢警調查，陳能釧2023年10月30日凌晨，涉嫌無故闖進新北市三芝區土地公坑一處廢棄民宅，走樓梯抵達堆放物品、沒人在場的5樓，開直播拍影片。

陳警詢後表示，他自知是因2年前的毀損案被通緝，他有點忘記內容，這是以前探險時拍的，但不是破壞門鎖。陳能釧到案向檢方坦承犯行，他供稱，大門已被破壞所以直接開門進屋。陳與告訴人談和解但因賠償金過高，未達成和解。

檢方認為，沒有證據證實指向陳能釧破壞門鎖，但有直播節目影像、現場照片佐證，陳涉犯無故侵入住宅罪嫌，向法院聲請簡易判決處刑。