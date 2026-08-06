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「終可正大光明存在」土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸捐500萬獎助學金

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土城割頸案加害者只賠20萬元 楊爸：20萬買一條人命？

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導

土城割頸案將滿3年，新北市教育局日前召開審議會議，同意基於公益用途公開校園命案被害學生「楊承勳」姓名。楊爸今天在議會舉行記者會，被問到至今取得多少賠償時表示，目前有收到加害女學生母親給的20萬，當初承諾的200萬元與每個月1萬元都沒看到，「20萬元就可以買一條人命？」、「根本沒有誠意，只是做個樣子。」

楊媽批評，被告在刑事庭說得很好聽，到了民事庭卻又希望少賠，賠償承諾只是想讓法官認定有悔意，刑事庭就是做做樣子，民事庭就不一樣了，法官還將20萬元賠償認定為有誠意。

新北市議員石一佑表示，被告一審時並未認罪，後來為爭取減刑才改口認罪，並提出高額賠償承諾，但實際上家屬從頭到尾只收到20萬元，這20萬元被法院認定已有和解誠意，成為減刑依據，楊家至今難以接受。

楊爸今宣布捐出500萬元成立公益獎學金。楊爸表示，自己只是慢慢兌現對兒子的承諾，未來仍會持續推動少年事件處理法、校園安全及兒少保護等改革，盼透過制度改善，避免再有下一個孩子承受相同悲劇。

楊爸也說，對於相關兒少法令，他的律師也有提出釋憲案，盼能得到善意回應。

土城割頸案少年姓名解禁，楊爸（右）今天在新北市議員石一佑陪同出面。記者葉德正／攝影
土城割頸案少年姓名解禁，楊爸（右）今天在新北市議員石一佑陪同出面。記者葉德正／攝影

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