影／土城割頸案被害少年名字解禁 楊爸：孩子終可正大光明存在

土城割頸案將滿3年，新北市教育局日前開審議會議，同意基於公益用途公開校園命案被害學生「楊承勳」姓名。楊承勳父親今天在議員石一佑陪同下在新北市議會舉行記者會，直言這對家屬而言是「遲來的一點點正義」，感謝這個會議，孩子終於能「很光明正大地存在」。

被問到孩子名字能夠被公開，但加害者名字卻因為法令保護，須靠國外YouTuber公開。楊爸指出，少事法在一直要保護這些，甚至連自己孩子的名字也受到限制，人都已經不在，還要讓他隱姓埋名，不讓我們提起，真的沒辦法接受。

石一佑說，經過各方長時間努力，教育局昨天完成審議程序，這只是起點，希望未來持續推動兒少權益保障，讓類似事件制度更加完善。

楊爸也在記者會中宣布，為延續社會各界對承勳的善意，將從外界捐助的善款中提撥500萬元，在楊承勳生前就讀的國中成立「楊承勳清寒優秀學生獎助學金」，協助低收入戶及中低收入戶學生，希望完成兒子生前樂於助人的心願；另也將捐助50萬元作為校園緊急求救鈴設備，希望提升校園安全，避免憾事重演。

楊爸說，承勳從小就很喜歡幫助別人，看街頭藝人表演時，會主動向父母拿錢投進表演者的箱子，在學校也常幫助老師和同學，因此希望延續孩子助人的精神。

對於獎學金條件，楊爸說，除學業成績須達80分以上外，也不得有懲處或無故曠課紀錄，病假、事假則不受影響，獎助學金應鼓勵品行良好、努力向學的學生，讓資源發揮最大效益。

對未來校園安全，楊爸則表示，兒子當時遇害時，事發樓層剛好沒有老師，學生即使想要求救也沒有辦法，因此希望各校逐步設置緊急求救鈴，只要發生緊急狀況，除了具有警示效果，也能讓其他樓層教師第一時間趕往協助，降低悲劇再次發生的可能。

新北市教育局說，為辦理新北重大校園安全事件紀念活動，及編撰校園安全教材，經本次審議會與會代表共同審議，認定本案符合「兒童及少年福利與權益保障法」的「為增進兒童及少年福利或維護公共利益」規定，具有公開之必要，正式決議同意於前述紀念活動及校園安全教材中，依法公開亡故未成年學生楊承勳姓名。

教育局說，考量前述紀念活動及校園安全教材規畫引用亡故未成年學生姓名，涉及兒少身分揭露及個人資料保護事項，已於今年3月9日與家屬充分溝通並取得同意，並依法邀集相關機關、兒少福利團體及媒體代表共同審議，在兼顧兒少最佳利益、個人資料保護及公共利益等面向綜合考量後，依法作成前述決議。