影／詐欺水房誆騙藍新第三方支付替博弈集團洗錢 檢警大搜索拘提19人

台北地檢署獲報，指灣流國際貿易公司負責人盧歆晨與男友黃勁文，涉嫌與詐欺水房合作，找來財務有困難的公司配合，向國內主流第三方支付平台藍新科技申請虛擬帳號，替線上博奕集團洗錢，檢方昨天指揮刑事局在全台搜索24處地點，拘提19人到案，盧歆晨、黃勁文等6名要角今天下午移送地檢署複訊，全案朝洗錢等罪偵辦。

警方昨天先移送13名被告，這些人大多是提供公司資料供盧歆晨向藍新科技申請虛擬帳號的業者，其中不乏培訓網紅的經紀公司，檢方複訊後命麥尼娛樂經紀公司負責人游博安、霓裳國際人黃鈞澤各30萬交保，其餘被告以10至20萬元交保，均限制出境出海。

綠界與藍新是台灣兩大主流第三方線上金流平台，兩者皆支援信用卡、ATM轉帳及超商代碼繳費，綠界市占率最高且外掛最齊全，藍新後台介面較現代化，報表管理較清楚。

由於近年檢警調嚴查水房，導致第三方支付虛擬帳號申請極為困難，盧歆晨與黃勁文認有利可圖，從2025年迄今，陸續吸收經營不善的文創、服飾等10公司配合，利用公司帳戶匯款金流龐大、不易查緝等特性，向藍新科技騙取虛擬帳號，之後搭配金流服務平台作為洗錢通路，替博弈集團洗白贓款，隱匿犯罪所得與流向，再從中賺取「手續費」。

調查指出，盧歆晨的後台操作手林冠廷、廖名凱等人，涉操控公司帳戶出金給賭客或匯款至指定帳戶，抑或是將洗白的款項再投入購買遊戲點數。刑事局中部打擊犯罪中心掌握情資後，報請北檢檢察官黃奕華指揮偵辦，洗錢金流仍在統計中。

灣流國際貿易公司負責人盧歆晨男友黃勁文（右）涉洗錢遭檢警拘提。記者蕭雅娟／攝影