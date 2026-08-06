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資策會控高虹安博論抄襲 法官決定下次「一庭辯結」

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

資訊工業策進會自訴新竹市長高虹安美國辛辛那提大學博士論文抄襲、一審以逾告訴期為由判不受理，資策會上訴，智慧財產及商業法院認一審逕自推斷逾告訴期間6月，撤銷發回更審，台北地院今開庭，承審法官王鐵雄決定以「一庭辯結」方式判案，不再調查證據。

高虹安今天未出庭，委任律師林冠佑、張尚宸出庭辯護。王鐵雄表示，智商法院既已撤銷發回，有無審判權、自訴是否逾期不列作爭點，宣示本案進入實體攻防。

資策會自訴代理人、律師陳家輝重申自訴意旨，指高虹安的博論著作人是資策會，高重製、改作的論文一篇重複比例達八成、另篇重複比例為三成。

法官開庭前即已預先製作庭前爭點，包括著作權法所稱的「公開傳輸」有無包含「語文著作」？高虹安有無侵害資策會的傳輸權？還表示，未來審理方法是提示前審所有證據後隨即辯論。

法官詢問高虹安的辯護人高何時可能出庭，建議9月下旬再開庭，最遲不會超過11月中旬。

林冠佑表示，因仍與資策會接觸、調解，最近一次訂9月1日，如果調解有進度會盡快向法院陳報，至於高何時能出庭，會再與高討論後回報。

資策會自訴高虹安違反著作權法案，台北地院一審認為，旅美教授陳時奮於2021年10月18日在臉書發表高虹安博論涉抄襲，資策會承認當下知悉，高當時是立委，資策會在陳時奮發表文章後，派國會聯絡人周晉生與高取得聯絡。

一審認為，依時序，資策會顯無可能在2022年10月25日提起自訴回溯6個月內才察覺高虹安侵權，認定自訴案已逾法定告訴期間，2024年7月諭知自訴案不受理判決，不過，資策會上訴，由智商法院撤銷發回更審，台北地院要再審一遍。

新竹市長高虹安。聯合報系資料照
新竹市長高虹安。聯合報系資料照

資策會 抄襲 法官

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