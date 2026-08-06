台東建和農路案更裁出爐 縣府處長保金增至30萬 法院仍裁定交保

台東縣知本建和農路改善工程涉圖利案，日前經台東地方法院裁定20萬元交保，檢方不服提出抗告，花蓮高分院昨撤銷地院原20萬元交保裁定並發回更裁，地院今重新召開羈押庭後裁定，縣府農業處長許家豪加保10萬元，由原20萬元提高至30萬元交保，其餘限制住居、限制出境、出海、定期向警方報到及接受科技設備監控等處分均維持不變。

台東地院表示，本案經花蓮高分院撤銷原裁定發回後，合議庭重新審酌卷證資料及檢辯雙方意見，認為許涉犯相關罪嫌，犯罪嫌疑重大，且有事實足認有勾串共犯、證人之虞，因此有羈押原因。

不過，法院認為，綜合考量案件情節、比例原則及替代處分是否足以降低相關風險後，認為尚無羈押必要，因此裁定命許家豪增加保證金10萬元，由原20萬元提高至30萬元交保，並維持原有限制住居、限制出境、出海、定期報到及科技設備監控等處分。

許家豪及時任承辦科長蔡明翰，於知本建和農路改善工程遭控涉嫌圖利，檢調搜索縣府農業處等處，檢方將許及蔡聲押，地院分別以20萬元、10萬元交保，檢方提起抗告後，高等法院花蓮分院昨撤銷原裁定並發回更裁，地院今重新召開羈押審查庭。

許加保10萬元，由原20萬元提高至30萬元交保，其餘限制住居、限制出境出海、定期報到及科技設備監控等處分維持不變；蔡結果尚未出爐。