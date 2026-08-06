永慶汐止加盟店涉違反個資法 檢聲押3人...法院全裁定交保

永慶不動產汐止復興路加盟店涉嫌非法利用民眾個人資料開發房仲業務，士林地檢署昨天指揮汐止警分局搜索門市及相關處所，帶回謝姓店東及黃、張2名房仲調查，檢方認為3人涉犯違反個人資料保護法，且有勾串共犯、湮滅證據之虞，向士林地方法院聲請羈押禁見。士院今天凌晨裁定，謝、黃各以8萬元交保、張10萬元交保，3人均限制住居。

據了解，謝姓店長等人被控涉嫌以非法方式取得民眾個資，並提供作為房仲開發及業務使用，士檢昨天指揮警方持搜索票、拘票，兵分多路搜索汐止復興路加盟店及相關住處，查扣電腦、手機及相關資料，並將3人帶回。

謝、黃原列被告，張原以證人身分到案說明，但檢察官訊後認為涉案情節有待釐清，當庭將張改列被告，檢方認為3人對案情供述不一，且個資來源、取得方式、使用範圍及流向仍待追查，認定犯罪嫌疑重大，有勾串及湮滅證據之虞，向法院聲請羈押禁見。

士院今天凌晨召開羈押庭，法官訊問3人並審酌卷證後，認為尚無羈押必要，裁定謝姓店東及黃姓房仲各8萬元交保、張姓房仲10萬元交保，3人均限制住居。