快訊

苗栗26歲男失蹤16天…機車栽農地、草叢內尋獲腐屍

台積電收跌40元拉低台股收盤下挫214點 千金股表現亮眼

TPBL／戰神官宣了！林庭謙重磅加盟下周辦記者會

聽新聞
0:00 / 0:00

嫌雙胞胎兄啃老添重擔 弟持藍波刀狂刺16刀…國民法官判14年11月

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園楊梅許姓男子不滿雙胞胎哥哥長期不工作、生活習慣很差，去年9月5日近午時分，拿藍波刀朝哥哥頭頸連刺16刀，哥哥送醫後不治。桃園地院國民法官法庭審理，考量符合自首要件且坦承犯行，依家暴殺人罪判徒刑14年11月，全案可上訴。

判決指出，24歲的許男與同胎哥哥一起住在楊梅區，許男因生活習慣及家庭相處問題，長期對哥哥心生不滿，又認為哥哥長期沒有工作，增加家中經濟負擔，雙方積怨已久。2025年9月5日上午11時，許男拿著收藏的藍波刀，前往4樓哥哥房間，二話不說就朝哥哥的頭、頸部連續揮刺至少16刀。

許兄額頭、臉部、下顎、頸部均中多刀，包括右側頸動脈、雙側頸靜脈、氣管及頸椎均遭藍波刀切斷，另右前臂也留有多處抵抗傷，當場大失血倒臥房內。許男行凶後，先在4樓浴室清洗凶刀，然後帶著藍波刀及原本準備使用的成人雨衣下樓，向姊姊坦承「我把哥哥殺了」，然後去洗澡、更衣。

許家長姊獲悉，立即撥打110報案，警消趕抵將全身是血的許兄送醫急救，但因頸部動、靜脈遭切斷導致大量出血，急救至中午12時47分仍宣告不治，警將留在家中的許男逮捕、查扣犯案藍波刀，案經桃園地檢署依家庭暴力防治法及刑法殺人罪起訴。

國民法官庭連日審理時，許男對犯行坦承不諱。法院認定，他在犯罪偵查機關尚未發現他是凶嫌前，由長姊報警並留在現場等警方到場，除了坦承犯行、配合逮捕及後續偵審程序，符合刑法自首規定，也可看出他有面對司法的覺悟，因此依法減刑。

國民法官庭量刑指出，許男與死者為雙胞胎兄弟，只因為哥哥長期未工作、造成家庭經濟壓力及生活瑣事心生怨懟，就持刀奪走至親性命，不僅讓被害人喪失寶貴生命，也讓親眼目睹案發現場的母親及姊姊承受難以抹滅的創傷，侵害法益重大，應予嚴厲非難。

法庭考量許男犯後坦承犯行、配合警方調查，訴訟參與人及代理人、母親與姊姊所表達的意見，以及他沒有前科、高職肄業、自述患有憂鬱症、家庭經濟狀況等因素，綜合犯罪動機、目的、手段及造成的危害後，量處有期徒刑14年11月。

法院另認為，雖然被告被判處一年以上有期徒刑，但依本案犯罪性質，沒有宣告褫奪公權的必要，因此不予宣告；至於扣案的藍波刀為被告所有，且供本案殺人犯行使用，依法宣告沒收。

桃園楊梅發生手足相殘事件，24歲許男不滿雙胞胎哥哥不事生產添重擔，持刀砍殺哥哥致死，桃園地院國民法庭依家暴殺人罪判徒刑14年11月，全案可上訴。記者陳恩惠／攝影
桃園楊梅發生手足相殘事件，24歲許男不滿雙胞胎哥哥不事生產添重擔，持刀砍殺哥哥致死，桃園地院國民法庭依家暴殺人罪判徒刑14年11月，全案可上訴。記者陳恩惠／攝影

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線

雙胞胎 啃老 國民法官

延伸閱讀

義交被推倒撞頭身亡...動手工人判刑10年4月 法院判決理由曝光

新北國中生遭割頸身亡…乾哥乾妹一審要賠938萬 高院二審今再開辯論

名醫冒名詐健保18年！ 桃園知名眼科診所院長邀白內障權威詐千餘萬

台南警非法查詢女子個資自檢記過 法官給予緩刑應向公庫支付3萬

相關新聞

吳乃仁欠1.7億...民眾目擊搭豪車、上健身房 台中地院：沒司法雙標

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案入監，2015年出獄後面臨台糖公司求償1.7億元，吳6月一度遭台中地院裁定管收，但因台糖撤回聲請，吳僅在看守所待12天就獲釋；有民眾目擊吳拘提未到期間仍搭豪車、上健身房，質疑司法雙標，台中地院今發新聞稿說「沒有雙標。」

暗網買2千萬筆資料淪共諜...還曝黃仁勳個資 12人起訴主嫌求刑13年

主嫌黃柏崴從暗網購買疑有我國勞健保、戶籍資料2千多萬筆個資，同夥王大偉用threads帳號「黑夜奇俠」發文公布輝達執行長黃仁勳身分證字號和父親姓名。檢警調循線追查，黃柏崴除非法蒐集個資，勾結徵信社，還淪為共諜，吸收時任雲林縣長秘書施亮言，洩漏縣長訪日行程給中國共產黨中央委員會宣傳部「穆」姓主任。檢方今偵結，依犯個資法、違背職務行賄、國安法等3罪起訴，共求刑13年。

辣椒粉驗出含蘇丹紅還出售剩貨…負責人判6月！ 因「一句話」不得緩刑

雲林縣北港鎮一家食品公司2024年間被查獲辣椒粉含蘇丹紅，雖已接獲檢驗報告，林姓負責人仍把庫存所剩含蘇丹紅的7千多公斤辣椒粉加工以百餘萬元賣出，被雲林地法法院依違反食品安全衛生管理法判刑六月併科罰金30萬元。林請求緩刑卻因在法庭說「吃起來影響不大」，被法官駁回請求，處以不得緩刑。

嫌雙胞胎兄啃老添重擔 弟持藍波刀狂刺16刀…國民法官判14年11月

桃園楊梅許姓男子不滿雙胞胎哥哥長期不工作、生活習慣很差，去年9月5日近午時分，拿藍波刀朝哥哥頭頸連刺16刀，哥哥送醫後不治。桃園地院國民法官法庭審理，考量符合自首要件且坦承犯行，依家暴殺人罪判徒刑14年11月，全案可上訴。

收留通緝友人反遇害 北竿蝴蝶谷棄屍案偵結起訴

連江縣北竿鄉今年3月發生王姓男子陳屍蝴蝶谷草叢案件，震驚地方。連江地檢署偵查終結，認定借住王男住處的林姓男子，去年底因口角持鋁棒毆打王男，再以開山刀刺傷其胸口，事後未給予必要救助，王男傷勢惡化後死亡，林男另涉棄置遺體，依傷害致死及遺棄屍體等罪起訴。

無法無天！竹聯幫立信會副會長 率眾新北檢外尾隨攔車打人6人起訴

竹聯幫立信會副會長楊堃評為了替吳姓友人的兒子出氣，涉嫌率眾自新北地檢署外，跟蹤因控告吳男而前往地檢署開庭的程姓男子，最後在林口製造假車禍，持鋁棒痛毆對方，險些造成程男失明。新北地檢署依重傷害未遂及違反組織犯罪條例等罪，起訴楊男及動手的5名幫眾並求處重刑。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。