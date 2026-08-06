嫌雙胞胎兄啃老添重擔 弟持藍波刀狂刺16刀…國民法官判14年11月

桃園楊梅許姓男子不滿雙胞胎哥哥長期不工作、生活習慣很差，去年9月5日近午時分，拿藍波刀朝哥哥頭頸連刺16刀，哥哥送醫後不治。桃園地院國民法官法庭審理，考量符合自首要件且坦承犯行，依家暴殺人罪判徒刑14年11月，全案可上訴。

判決指出，24歲的許男與同胎哥哥一起住在楊梅區，許男因生活習慣及家庭相處問題，長期對哥哥心生不滿，又認為哥哥長期沒有工作，增加家中經濟負擔，雙方積怨已久。2025年9月5日上午11時，許男拿著收藏的藍波刀，前往4樓哥哥房間，二話不說就朝哥哥的頭、頸部連續揮刺至少16刀。

許兄額頭、臉部、下顎、頸部均中多刀，包括右側頸動脈、雙側頸靜脈、氣管及頸椎均遭藍波刀切斷，另右前臂也留有多處抵抗傷，當場大失血倒臥房內。許男行凶後，先在4樓浴室清洗凶刀，然後帶著藍波刀及原本準備使用的成人雨衣下樓，向姊姊坦承「我把哥哥殺了」，然後去洗澡、更衣。

許家長姊獲悉，立即撥打110報案，警消趕抵將全身是血的許兄送醫急救，但因頸部動、靜脈遭切斷導致大量出血，急救至中午12時47分仍宣告不治，警將留在家中的許男逮捕、查扣犯案藍波刀，案經桃園地檢署依家庭暴力防治法及刑法殺人罪起訴。

國民法官庭連日審理時，許男對犯行坦承不諱。法院認定，他在犯罪偵查機關尚未發現他是凶嫌前，由長姊報警並留在現場等警方到場，除了坦承犯行、配合逮捕及後續偵審程序，符合刑法自首規定，也可看出他有面對司法的覺悟，因此依法減刑。

國民法官庭量刑指出，許男與死者為雙胞胎兄弟，只因為哥哥長期未工作、造成家庭經濟壓力及生活瑣事心生怨懟，就持刀奪走至親性命，不僅讓被害人喪失寶貴生命，也讓親眼目睹案發現場的母親及姊姊承受難以抹滅的創傷，侵害法益重大，應予嚴厲非難。

法庭考量許男犯後坦承犯行、配合警方調查，訴訟參與人及代理人、母親與姊姊所表達的意見，以及他沒有前科、高職肄業、自述患有憂鬱症、家庭經濟狀況等因素，綜合犯罪動機、目的、手段及造成的危害後，量處有期徒刑14年11月。

法院另認為，雖然被告被判處一年以上有期徒刑，但依本案犯罪性質，沒有宣告褫奪公權的必要，因此不予宣告；至於扣案的藍波刀為被告所有，且供本案殺人犯行使用，依法宣告沒收。

桃園楊梅發生手足相殘事件，24歲許男不滿雙胞胎哥哥不事生產添重擔，持刀砍殺哥哥致死，桃園地院國民法庭依家暴殺人罪判徒刑14年11月，全案可上訴。記者陳恩惠／攝影

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