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收留通緝友人反遇害 北竿蝴蝶谷棄屍案偵結起訴

聯合報／ 記者張策蔡家蓁／新北即時報導

連江縣北竿鄉今年3月發生王姓男子陳屍蝴蝶谷草叢案件，震驚地方。連江地檢署偵查終結，認定借住王男住處的林姓男子，去年底因口角持鋁棒毆打王男，再以開山刀刺傷其胸口，事後未給予必要救助，王男傷勢惡化後死亡，林男另涉棄置遺體，依傷害致死及遺棄屍體等罪起訴。

起訴書指出，林男因遭通緝，借住在王男位於北竿鄉塘岐村的住處。去年12月21日晚間，兩人發生口角，林男明知開山刀鋒利，人體胸口又有多處重要器官，若持刀朝胸口刺擊，可能造成嚴重傷勢甚至死亡，仍基於傷害犯意，先持鋁棒毆打王男腿部，再持藏在躺椅上的開山刀砍傷王男右手，並持刀刺向左胸。

王男因此右上臂骨折、左胸第四肋骨骨折及開放性傷口，並有左肺塌陷、氣胸及右腿骨折等嚴重傷勢。檢方認為，林男犯案後對王男傷勢置之不理，也未提供必要協助及保護，導致傷口進一步引發蜂窩性組織炎。

起訴書記載，王男在鄰居協助下，分別於今年1月3日及5日搭船前往北竿衛生所就醫，1月8日又自行前往看診。醫師因王男胸口刀傷造成氣胸等嚴重傷害，曾建議他轉往南竿就醫，但林男因具有通緝身分，擔心遭人查獲，未及時將王男送往南竿接受進一步治療。

王男其後多日未再出現。村長因春節期間通知領取贈酒，卻始終聯繫不上王男，察覺有異後通報警方。警方展開搜尋，今年3月25日在塘岐村蝴蝶谷附近草叢發現王男遺體，案件才曝光。

檢警先前成立專案小組追查，並查扣疑似犯案刀具。由於連江縣沒有常駐法醫，檢方協請法務部法醫研究所派員相驗解剖，釐清王男死因；林男經檢方訊問後，因涉犯重罪且有勾串證人、湮滅證據及逃亡之虞，遭法院裁定羈押禁見。

連江地檢署認為，林男持刀刺傷王男，卻未及時提供救助，造成王男傷勢惡化死亡，另將遺體棄置於草叢，涉犯刑法傷害致死及遺棄屍體等罪，兩罪犯意各別、行為互殊，依法提起公訴。全案後續將由法院審理。

連江縣北竿鄉王姓男子命案今年3月曝光，警方當時封鎖現場採證，並於蝴蝶谷附近草叢尋獲王男遺體，全案近日由連江地檢署偵查終結起訴。圖／摘自馬祖日報
連江縣北竿鄉王姓男子命案今年3月曝光，警方當時封鎖現場採證，並於蝴蝶谷附近草叢尋獲王男遺體，全案近日由連江地檢署偵查終結起訴。圖／摘自馬祖日報

通緝 蝴蝶 棄屍

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