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無法無天！竹聯幫立信會副會長 率眾新北檢外尾隨攔車打人6人起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／新北即時報導

竹聯幫立信會副會長楊堃評為了替吳姓友人的兒子出氣，涉嫌率眾自新北地檢署外，跟蹤因控告吳男而前往地檢署開庭的程姓男子，最後在林口製造假車禍，持鋁棒痛毆對方，險些造成程男失明。新北地檢署依重傷害未遂及違反組織犯罪條例等罪，起訴楊男及動手的5名幫眾並求處重刑。

檢察官論罪時，認為楊男等人利用被害人前往地檢署出庭的機會犯案，不僅使被害人身心受創甚鉅，更藉此恫嚇當事人、妨害人民利用司法程序，嚴重妨害社會公共秩序，且對司法秩序造成負面影響，惡性重大必予嚴懲，除建請法官從重量刑外，並勿為緩刑欲知。吳父部分則另案偵辦中。

檢警調查，吳、程2人因互告傷害、毀損、強制等案，加上吳男父親為楊男好友，楊男為此籌畫，利用雙方前往新北檢出庭的機會，由楊男陪同吳男到場開庭，再教唆男子黃鉦軒、余貫仟、張劭昌、黃子榮、王彥鈞，等程男開完庭後好好「教訓」一下對方。

去年8月19日上午10時許，黃男5人先買好鋁棒放在車上，在地檢署外等候，待程男開完庭離去，便駕車一路尾隨。同日11時許，當程男行經新北市林口區文化一路，黃男等人認為時機成熟，於是故意駕車衝撞程男座車後方，迫使其停車，在趁程男下車查看車損之際一擁而上，持鋁棒或徒手毆打程男。

程男慘遭眾人毆打後，受有頭部及雙眼鈍傷、四肢、下背、骨盆挫傷，眼部右眼瞼及眼周圍開放性傷口、右眼視網膜破裂、右眼眼眶骨折、眼眶挫傷併撕裂傷、頭部外傷合併腦震盪症候群及創傷後壓力症等傷害，所幸及時送醫急救，才救回右眼免於失明，未達毀敗或嚴重減損一目機能，造成身體、健康重大不治或難治的重傷害結果。

竹聯幫立信會副會長楊堃評及5名幫眾涉嫌跟蹤前往新北地檢署開庭的程姓男子，再製造假車禍痛毆對方，遭新北檢依重傷害未遂及違反組織條例等罪起訴並求處重刑。聯合報系資料照
竹聯幫立信會副會長楊堃評及5名幫眾涉嫌跟蹤前往新北地檢署開庭的程姓男子，再製造假車禍痛毆對方，遭新北檢依重傷害未遂及違反組織條例等罪起訴並求處重刑。聯合報系資料照

竹聯幫 新北 林口

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