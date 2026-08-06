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雲林縣長身邊有共諜？前秘書涉國安法起訴 張麗善訝異籲勿枉勿縱

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

男子黃柏崴透過暗網購得千萬筆民眾個資，除賣給徵信業者，為取得中國資助，找來雲林縣長張麗善前秘書施亮言合作，透露縣長出訪日本行程給據稱為中共中央宣傳部的「穆姓主任」。案經台北地檢署今天依國安及洩密罪起訴。張麗善今天表示，施以另有生涯規畫已離職約一年，在她身邊當隨祕約一年表現優秀也很正常並無任何異狀。

施亮言係涉犯國安法、洩密等罪今天被提起公訴。檢調查出，黃柏崴與友人王大偉具有資訊專長，涉以泰達幣在暗網取得逾4千萬筆國人戶籍資料、勞健保資訊，再透過手上個資到網路上攻擊網友或中看不爽的警員、民眾。

檢調指出，黃柏崴被中國吸收後，為求中資挹注，即開始為中國刺探、收集我國情報；2023年6月起，結識雲林縣長的秘書施亮言，並以可招待到中國旅遊為由，尋求提供情資。施亮言則提供張麗善於2024年6月前往日本的航班、住宿及拜會地點等資料給中共「穆姓主任」，對方回覆表示願意支付往返澳門旅遊相關費用，雙方並於前年7月23日至26日間在澳門碰面。

針對隨行秘書施亮言涉及國安法，雲林縣長張麗善今天受訪時表示，施在她身邊擔任隨行秘書約有一年，工作表現精明優秀，交付任務都能達成，約在一年多前以有自己生規畫為由離辭，後來發現施把到日本參訪資料洩露出去，她也很訝異，但認為施應該是不小心洩露出去，可能認為去日本只是公開行程，所以應該不是蓄意販售情資。

張麗善說，施既已被控涉法，也希望司法單位公平公正、毋枉毋縱查明事實，從此事件，可看出公務員加強這方面教育很重要，否則一不小心就觸法，她也會對縣府同仁加強宣導教育。

雲林縣長張麗善的前隨行祕書施亮言涉國安法被起訴，張麗善除誇讚施的工作能力，但對施的涉法感到訝異，期司法單位勿枉勿縱。聯合報系資料照。
雲林縣長張麗善的前隨行祕書施亮言涉國安法被起訴，張麗善除誇讚施的工作能力，但對施的涉法感到訝異，期司法單位勿枉勿縱。聯合報系資料照。

張麗善 國安法 國安 共諜 雲林

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