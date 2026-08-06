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台南警非法查詢女子個資自檢記過 法官給予緩刑應向公庫支付3萬

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

許姓警員2年多前任職台南市警六分局期間被控無故使用M-Police查詢1女子基本資料、駕籍及照片等個資而遭送辦，許辯稱是公務需求才查詢，惟上法庭坦承犯行，台南地院認他假借職務上機會非法蒐集個人資料罪判刑3月，緩刑2年，應向公庫支付3萬元。

台南市警六分局指出，許姓警員是經本局於2024年初自行稽核查出疑有非因公務查詢事由，經調查後認他違反非因公務查詢屬實，核處記過一次，並已調離該分局。

檢方起訴，許於2023年10月至2024年9月間擔任第六分局警員，具有犯罪偵查法定職務權限公務員，並知悉M-Police整合查詢系統查詢資料時，應以執行員警法定職務必要範圍所需資料為限。

然而，許假借職務上機會非法蒐集個人資料犯意，於2023年10月間使用M-Police設備，登入線上整合查詢系統後，查得、蒐集該女子個人資料，足生損害。

檢方調查，許當時在製作1男子筆錄結束後，才使用M-Police查詢女方個人資料。然而，該男子酒測值為0，無須以被告身分製作相關公共危險案件筆錄。

許辯稱，他是要確定該女子有沒有公共危險前科，以確定調出來的筆錄案例可以使用，他說，他是因為公務需求才查詢

台南地院指出，許具有法定職務權限公務員，理應遵守法律規定，竟假借職務上機會，查詢蒐集女方個人資料，侵害他人隱私權；惟考量他於本院坦承犯行犯後態度，僅輕率查詢蒐集，尚無非法利用行為等一切情狀，依法量處3月刑。

同時，宣告緩刑2年，且考量他犯罪情節，對社會公眾已形成相當負面程度影響，諭知向公庫支付3萬元，期兼收啟新及惕儆雙效，以維法治。

台南地院認許男假借職務上機會非法蒐集個人資料罪判刑3月，緩刑2年，應向公庫支付3萬元。聯合報系資料照
台南地院認許男假借職務上機會非法蒐集個人資料罪判刑3月，緩刑2年，應向公庫支付3萬元。聯合報系資料照

台南 法官 個資

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