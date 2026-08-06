騎士夜間撞上軍人摔車遭輾死亡 家屬求償國賠二審再敗訴

陸軍航空特戰指揮部一名吳姓士官長2022年演習結束後與同袍步行返營，途中一名林姓男子騎乘機車行經，失控後重擊吳男一行人並摔倒，隨後遭後方轎車輾壓身亡，林男家屬認為吳男未靠邊行走且未穿戴反光設備，向陸軍司令部請求國賠304萬餘元，高雄高分院認定吳男無違規過失，判決林男家屬敗訴。

判決書指出，陸航特部於2022年5月4日在屏東潮州空降場舉辦測考，當天晚間6時許測考結束後，吳姓士官長與3名同袍身著軍服，成單縱列沿屏東縣潮州鎮光春路由南往北靠路邊行走歸建。

林姓男子騎機車自同車道後方駛至，因故失控連續撞擊隊伍後方的軍人，連人帶車滑行倒臥於快車道上，不幸遭後方由張姓男子駕駛的小客車輾過，送醫不治，林男家屬隨後提出國賠訴訟，要求陸軍司令部賠償醫療、喪葬及精神慰撫金等費用。

林男家屬主張，事故路段未畫設人行道，吳男當時未依規定靠邊行走，而是走在慢車道上阻礙交通，且依國軍內部管理教範，夜間行軍應配戴反光衣或警示燈，吳男等人未配戴致後方駕駛無法看清，屬執行職務有過失。

陸軍司令部抗辯，刑事部分屏東地檢署起訴吳男過失致死，但一、二審法院均判決吳男無罪，可證吳男並無過失，不應負國賠責任。

高雄高分院合議庭勘驗現場監視畫面與道路狀況，指出道路交通安全規則規定行人未畫設人行道應靠邊行走，但法律並未限制必須踩在邊線外，勘驗顯示吳男當時雙腳站立於路面邊線附近、緊鄰草皮，且距離快慢車道分隔線仍有一段距離，已盡力靠邊，並無突然偏左或阻礙交通的行為。

至於家屬指控未穿反光衣一事，法官認為國軍教範屬於軍隊內部管理規範，非保護廣大民眾的法律，況且當時4人僅是測考後返營，不屬於夜間行軍隊伍，無須強制穿戴警示燈具，且事故當時路燈照明及視距良好，後方其他車輛行經均能清楚看見並緊急避開倒地的林男，難認吳男未穿反光衣與車禍發生有因果關係。

合議庭審酌，吳男並無違反交通規則或執行職務過失，一審屏東地方法院判決家屬敗訴並無不合，因而裁定駁回家屬上訴。全案仍得上訴。