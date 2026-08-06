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吳乃仁欠1.7億...民眾目擊搭豪車、上健身房 台中地院：沒司法雙標

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

民進黨大老、台糖公司前董事長吳乃仁因台糖售地弊案入監，2015年出獄後面臨台糖公司求償1.7億元，吳6月一度遭台中地院裁定管收，但因台糖撤回聲請，吳僅在看守所待12天就獲釋；有民眾目擊吳拘提未到期間仍搭豪車、上健身房，質疑司法雙標，台中地院今發新聞稿說「沒有雙標。」

台中地院今發新聞稿表示，113年度司執字第204492號強制執行事件，債權人為台灣糖業股份有限公司，債務人為吳乃仁等4人。

中院說，台糖依強制執行法第20條第3項規定，聲請對吳乃仁為管收，法官今年6月11日訊問吳乃仁後，認台糖聲請有理由，裁定准予管收。

吳乃仁不服裁定，抗告至台灣高等法院台中分院時，因台糖公司6月22日撤回管收聲請，管收原因業已消滅，法官當日開立釋票釋放吳乃仁，無司法雙標疑慮。

中院說，有關113年度司執字第204492號強制執行事件，因台糖聲請強制執行債務人的財產標的均已全部執行完畢，且台糖與吳乃仁約定債務協商之期限（7月20日）業已屆至。

中院表示，已依強制執行法第27條規定，限期命台糖公司查報吳乃仁的財產，如台糖公司到期不為報告或查報無財產者，依法應發給憑證，交台糖公司收執，俟台糖公司發見有財產時，再予強制執行。

吳乃仁。聯合報系資料照
吳乃仁。聯合報系資料照

吳乃仁 台中 台中地院 健身房 台糖

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