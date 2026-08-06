暗網買2千萬筆資料淪共諜...還曝黃仁勳個資 12人起訴主嫌求刑13年

主嫌黃柏崴從暗網購買疑有我國勞健保、戶籍資料2千多萬筆個資，同夥王大偉用threads帳號「黑夜奇俠」發文公布輝達執行長黃仁勳身分證字號和父親姓名。檢警調循線追查，黃柏崴除非法蒐集個資，勾結徵信社，還淪為共諜，吸收時任雲林縣長秘書施亮言，洩漏縣長訪日行程給中國共產黨中央委員會宣傳部「穆」姓主任。檢方今偵結，依犯個資法、違背職務行賄、國安法等3罪起訴，共求刑13年。

檢方追查，黃柏崴2023年結識中國共產黨中央委員會宣傳部「穆」姓主任，為求中共挹注資金，同意刺探、收集我國情報，同年６月向時任雲林縣長秘書施亮言表示「可招待前往大陸地區旅遊費」，施亮言6月12日縣長洩漏訪日群馬縣預計行程檔案傳給黃柏崴，讓黃傳給穆，穆表示可以替2人支付澳門機票、住宿，且在同年7月23日至26日到澳門會見穆。

起訴出，黃柏崴在2023年3月22日涉嫌從暗網以5千顆泰達幣向飛機軟體暱稱「David Jack」購買疑似我國勞健保資料2812萬餘筆個資「28.68MCSV.7z」檔案，及疑似我國2018年前的戶籍資料共2357萬餘筆個人「tw_household_2018.zip」檔案，並將檔案在2024年、2025年11月2日2次傳給王大偉。

王大偉則在2025年11月16日以飛機軟體傳送含有 1600 萬筆以上我國國民個人資料之「台灣全島戶籍.ZIP」檔案予黃柏崴，2人涉嫌違反蒐集我國國民個人資料庫。

檢方追查，2023年3月至2026年3月間，徵信業者谷傳揚、民眾蘇羽緁、李昱潔、林添勝、黃慈旭、楊尉輈、胡明晏及同夥王大偉委託黃柏崴用這些不法個資檔案，涉嫌查詢共78人的出生年月日、身分證字號、一親等資料、戶籍地址等個資，且非法利用個資恐嚇。

王大偉用threads帳號「night_high_hacker（黑夜奇俠）」發表貼文，公布輝達執行長黃仁勳的身分證字號、父親姓名等個資，黃柏崴在台北市議員苗博雅臉書留言公布苗的身分證字號、地址等個資，恫稱「大家可以去這畜生家賭牠…」等。

王大偉不滿陳姓員警開交通違規罰單，打電話到派出所，向接聽者公布陳的身分證字號，並表示，「…不過我是已經查到他，不然我去他家找他好不好？」，甚至委託中國共產黨「穆」主任查詢黃女入出境中國紀錄、班機及其子女資料。

黃柏崴的堂兄弟黃頤楷時任女友是台北市警局中正二分局南海路派出所女警曾姓女警，請託女警查詢11名車主資料，並用飛機軟體傳給男友收受，男友在將資料傳給黃柏崴，其中包含徵信業者谷傳揚對價委託黃查詢的車牌；2026年1月3日、1月12前某時，黃柏崴各交付1千元、共2千元賄款報酬給黃頤楷轉交女警，但被女警拒絕。

具有電腦資訊專長的王大偉、黃柏崴雖坦承大部分犯行，但從2023年3月起取得不法個資檔案，持續用各種手法壯大個資檔案資料庫，檔案包含全國國民約2300萬人之個人資料，且與境外敵對勢力中國共產黨中央委員會宣傳部「穆」主任往來頻繁；黃柏崴勾結徵信社，並販售個人資料，完全無視法律，任意踐踏國人隱私，王、黃分別求刑4年、5年徒刑，黃柏崴另涉犯對公務員違背職務行為行求賄賂罪嫌、違反國家安全法罪嫌部分，建請分別量處3 年、5年徒刑。

檢方指出，全案依個資法等罪起訴12人，其中黃慈旭、谷傳揚假裝坦承犯行後，用以書狀無罪答辯，2人有多件違反個人資料保護法、恐嚇犯行遭法院判決，長期侵害我國民眾個人資料，竟不以為恥，未有悔改之心，甚飾詞狡辯，建請從重量刑。