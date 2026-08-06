配合業者開不實罰單助車輛重新領牌 員警犯圖利罪判4年2月

高雄市警局一名陳姓員警任職期間，因幫朋友忙及為了達成開單業績，竟與代辦業者勾結開立不實罰單，讓原本因違規被扣牌的車輛，能透過「先吊銷、再重新領牌」的漏洞提前上路，一審他遭判有期徒刑4年2月、褫奪公權4年，還以自己因公受傷生病、智商偏低且沒收錢為由上訴，但仍遭裁定駁回。

判決書指出，陳姓男子2021年11月到隔天3月間任職警員時，明知違規車輛扣牌的規定，卻與業者合作，由他開出14張不實罰單，讓車主得以重新領牌運作，也讓代辦業者賺取手續費，陳男在4個月內共犯案11件。

高雄地院一審時，考量陳男在偵查中承認犯行且沒有拿到個人好處，讓他依法減刑後，考量數罪併罰原則，將原本加總高達15年2個月的刑期，折讓合併執行4年2月、褫奪公權4年。

陳男不服提起上訴，表示自己是幫朋友忙且沒收錢，另外自己曾於2024年執行酒駕攔查時被後車追撞受傷，事後患有思覺失調症，且智商測驗僅50多，主張自己精神狀況有問題應減刑或改判緩刑。

高雄高分院二審法官審理後指出，長官與同事皆到庭證實陳男平時能正常工作，至醫院進行精神鑑定時，也發現陳男施測時態度不積極，分數明顯低估，且案發當時他完全清楚自己在做什麼，因此不符合減刑條件。

二審合議庭表示，陳男因公受傷且生病固然令人同情，過去也有尋回民眾失款等好表現，但警察身為執法第一線，若身體狀況無法勝任應申請調職，而不是拿違法開單來達成業績或討好朋友。因此駁回上訴，維持原判。