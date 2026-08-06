快訊

誆買BNT疫苗…律師公會前理事長狠詐慈濟10億 豪宅藏158公斤黃金

71歲姜厚任戀上小2輪女友！她曝「七世因緣」：3歲就認定是他

整理包／EZ WAY怕個資外洩不想用？不走易利委替代方案有哪些？方式、代價一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

配合業者開不實罰單助車輛重新領牌 員警犯圖利罪判4年2月

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市警局一名陳姓員警任職期間，因幫朋友忙及為了達成開單業績，竟與代辦業者勾結開立不實罰單，讓原本因違規被扣牌的車輛，能透過「先吊銷、再重新領牌」的漏洞提前上路，一審他遭判有期徒刑4年2月、褫奪公權4年，還以自己因公受傷生病、智商偏低且沒收錢為由上訴，但仍遭裁定駁回。

判決書指出，陳姓男子2021年11月到隔天3月間任職警員時，明知違規車輛扣牌的規定，卻與業者合作，由他開出14張不實罰單，讓車主得以重新領牌運作，也讓代辦業者賺取手續費，陳男在4個月內共犯案11件。

高雄地院一審時，考量陳男在偵查中承認犯行且沒有拿到個人好處，讓他依法減刑後，考量數罪併罰原則，將原本加總高達15年2個月的刑期，折讓合併執行4年2月、褫奪公權4年。 

陳男不服提起上訴，表示自己是幫朋友忙且沒收錢，另外自己曾於2024年執行酒駕攔查時被後車追撞受傷，事後患有思覺失調症，且智商測驗僅50多，主張自己精神狀況有問題應減刑或改判緩刑。

高雄高分院二審法官審理後指出，長官與同事皆到庭證實陳男平時能正常工作，至醫院進行精神鑑定時，也發現陳男施測時態度不積極，分數明顯低估，且案發當時他完全清楚自己在做什麼，因此不符合減刑條件。

二審合議庭表示，陳男因公受傷且生病固然令人同情，過去也有尋回民眾失款等好表現，但警察身為執法第一線，若身體狀況無法勝任應申請調職，而不是拿違法開單來達成業績或討好朋友。因此駁回上訴，維持原判。

高雄高分院。聯合報系資料照
高雄高分院。聯合報系資料照

罰單 業績 高雄市

延伸閱讀

「倒垃圾不是管理員工作」住戶求開門也遭拒 他上班3天就被炒

創意私房會員是狼師...寶特瓶裝針孔偷拍30餘人 更一審今撤銷改輕判

名醫冒名詐健保18年！ 桃園知名眼科診所院長邀白內障權威詐千餘萬

新莊分局小隊長收賄替前里長誘捕兒子仇家 前偵查隊長出庭作證

相關新聞

暗網買2千萬筆資料淪共諜...還曝黃仁勳個資 12人起訴主嫌求刑13年

主嫌黃柏崴從暗網購買疑有我國勞健保、戶籍資料2千多萬筆個資，同夥王大偉用threads帳號「黑夜奇俠」發文公布輝達執行長黃仁勳身分證字號和父親姓名。檢警調循線追查，黃柏崴除非法蒐集個資，勾結徵信社，還淪為共諜，吸收時任雲林縣長秘書施亮言，洩漏縣長訪日行程給中國共產黨中央委員會宣傳部「穆」姓主任。檢方今偵結，依犯個資法、違背職務行賄、國安法等3罪起訴，共求刑13年。

誆買BNT疫苗…律師公會前理事長狠詐慈濟10億！豪宅藏158公斤黃金

曾任彰化律師公會理事長、律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，趁2021年疫情嚴重時騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗，取得慈濟10.6億元後卻用於洗錢、購買大量黃金，檢調2波搜索將陳女收押、查扣市值6.8億元的158.8公斤黃金，依洗錢等起訴陳等17人，查扣不法10.8億。

辣椒粉驗出含蘇丹紅還出售剩貨…負責人判6月！ 因「一句話」不得緩刑

雲林縣北港鎮一家食品公司2024年間被查獲辣椒粉含蘇丹紅，雖已接獲檢驗報告，林姓負責人仍把庫存所剩含蘇丹紅的7千多公斤辣椒粉加工以百餘萬元賣出，被雲林地法法院依違反食品安全衛生管理法判刑六月併科罰金30萬元。林請求緩刑卻因在法庭說「吃起來影響不大」，被法官駁回請求，處以不得緩刑。

台鐵區間車遺落400萬鉅款 追出台南越南小吃店地下匯兌逾2億元

台鐵去年一列區間車上有外籍人士遺落新台幣400萬元鉅款，檢警追出台南一越南小吃店非法從事地下匯兌，交易金額逾2億元，潘姓女子等人涉違反銀行法被訴，台南地院昨審理，潘女等4人均認罪，辯護人指潘女等人提供同鄉小額匯兌，繳回犯罪所得，請求法官減輕其刑，給予緩刑。

海軍海鋒大隊遭共諜滲透！射控兵狂拍雄二飛彈資料 貪汙輕判2年7月

海軍海鋒大隊驚傳遭共諜吸收，林姓上兵因賭博遭軍方汰除後被中共女特工滲透，林再找現役蔡姓射控兵拿手機拍大量雄二飛彈操作書交給中共賺取3萬8000元，涉嫌貪汙；台中地院審理時，蔡全認罪、表示很懊悔，盼法官「不要讓他關太久」，中院今依貪汙罪判他2年7月，褫奪公權1年6月，可上訴。

配合業者開不實罰單助車輛重新領牌 員警犯圖利罪判4年2月

高雄市警局一名陳姓員警任職期間，因幫朋友忙及為了達成開單業績，竟與代辦業者勾結開立不實罰單，讓原本因違規被扣牌的車輛，能透過「先吊銷、再重新領牌」的漏洞提前上路，一審他遭判有期徒刑4年2月、褫奪公權4年，還以自己因公受傷生病、智商偏低且沒收錢為由上訴，但仍遭裁定駁回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。