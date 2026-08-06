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誆買BNT疫苗…律師公會前理事長狠詐慈濟10億 豪宅藏158公斤黃金

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誆買BNT疫苗…律師公會前理事長狠詐慈濟10億！豪宅藏158公斤黃金

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

曾任彰化律師公會理事長、律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，趁2021年疫情嚴重時騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗，取得慈濟10.6億元後卻用於洗錢、購買大量黃金，檢調2波搜索將陳女收押、查扣市值6.8億元的158.8公斤黃金，依洗錢等起訴陳等17人，查扣不法10.8億。

陳昱瑄近年在臉書曬賓利豪車、住台中富邦天空樹豪宅等，在法界、學界相當活躍，名下掛名多間顧問公司；台中地檢5月1日勞動節當天依偽造文書、洗錢等罪嫌將陳女、陳的秘書向法院聲押獲准。

中檢說，全案經檢察官黃裕峯、林思蘋及翁嘉隆指揮調查局等單位，今年4月30日至5月20日搜索，前後傳喚被告、證人28人。

檢方說，2021年間，我國正值嚴重特殊傳染性肺炎疫情期間，律師陳昱瑄、掮客李易儒（另發布通緝中）見疫苗需求殷切，共同向慈濟基金會佯稱具有購買BNT疫苗管道，並以曾協助多家大型企業採購疫苗等不實說詞取信該基金會。

慈濟受騙後，委由陳女擔任負責人的鈺達企業管理顧問有限公司採購500萬劑BNT疫苗，並支付委任報酬美金3000萬元，折合台幣約10億6000萬元，且尚不包含疫苗本體、冷鏈運輸等費用。

檢方指出，陳女、李男為掩飾、隱匿前開匯入鈺達公司之不法款項來源及去向，夥同2名李姓、羅姓及陳姓親友，及羅姓、吳姓助理等人，由陳昱瑄、劉姓助理先將鈺達公司帳戶內約7億4000萬元，轉匯至陳女個人帳戶及其擔任負責人之方○企業管理顧問有限公司帳戶，侵占鈺達公司款項。

陳女再從該帳戶分批提領現金共約5億2000萬元，交由李姓親友等人保管、支用，另為逃漏鈺達公司營業稅、營利事業所得稅，陳女又夥同劉姓助理利用人頭戶開立33張不實發票給鈺達，藉以虛增成本及進項稅額，逃漏鈺達公司應納的營業稅、營利事業所得稅及未分配盈餘加徵稅額5374萬元。

檢方也發現，陳女為進一步掩飾、隱匿犯罪所得之來源及去向，再將其中約4億1000萬元現金交付馬姓、李姓男子，其餘款項則由陳女及親友，用來購買232公斤黃金，以製造金流斷點並隱匿犯罪所得。

檢方偵結依詐欺取財、業務侵占、行使業務登載不實文書、稅捐稽徵法之逃漏稅捐及幫助逃漏稅捐、商業會計法之填製不實會計憑證及洗錢防制法之鉅額洗錢、一般洗錢等罪嫌起訴陳女等17人，並向法院聲請沒收犯罪所得11億1572萬多元。

檢方也統計，兩波搜索查扣現金約9308 萬元、黃金約158.8公斤，依查扣時市價估算約值6億8000萬元，及2輛Range Rover、賓士轎車。為徹底剝奪被告等犯罪利得，另向法院聲請扣押陳女等人名下金融帳戶及不動產等財產，均獲裁准，共查扣犯罪所得價值達10億8150萬元。

檢調查扣黃金約158.8公斤。圖／中檢提供
檢調查扣黃金約158.8公斤。圖／中檢提供

檢調查扣現金約9308 萬元。圖／中檢提供
檢調查扣現金約9308 萬元。圖／中檢提供

陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。圖／截自陳女臉書
陳女曾擔任彰化律師公會理事長，另參選全國律師聯合會會員代表期間，還拍攝一組時尚競選照片公開發表在臉書。圖／截自陳女臉書

檢調查扣黃金約158.8公斤。圖／中檢提供
檢調查扣黃金約158.8公斤。圖／中檢提供

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