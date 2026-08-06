辣椒粉驗出含蘇丹紅還出售剩貨…負責人判6月！ 因「一句話」不得緩刑

雲林縣北港鎮一家食品公司2024年間被查獲辣椒粉含蘇丹紅，雖已接獲檢驗報告，林姓負責人仍把庫存所剩含蘇丹紅的7千多公斤辣椒粉加工以百餘萬元賣出，被雲林地法法院依違反食品安全衛生管理法判刑六月併科罰金30萬元。林請求緩刑卻因在法庭說「吃起來影響不大」，被法官駁回請求，處以不得緩刑。

42歲林姓男子是北港鎮一家食品公司負責人兼廠長，從事農產品加工、調味品製造及批發，也加工生產辣椒粉，林男於111年2月間從大陸地區輸入1萬4000公斤辣椒粉，經加工製程生產「三X朝天椒辣椒粉」販售給下游廠商。

林也明知辣椒粉不得添加物「蘇丹紅色素3號」，112年5月該批「朝天椒辣椒粉」經國際檢測科技公司檢驗出含有「蘇丹紅」，不料，林在收到檢驗報告，明知這批辣椒粉含有「蘇丹紅」，竟指示不知情員工將剩餘的7663.2公斤辣椒粉製成「三X朝天椒辣椒粉」販售給下游廠商及消費者，銷售金額達125萬7530元。

案經雲林地檢署偵結依違反食安法，連同以林男之母名義所開的另一家食品公司一併起訴。雲林地方法院日前判林男六月，兩家公司併科罰金各30萬元。

法院指出，被告將驗出蘇丹紅的產品賣出，對食安影響重大，但考量坦承面對並繳回不法所得才判處六月，被告雖一度請求緩刑宣告，但因被告在法庭上聲稱「蘇丹紅雖不能添加，但吃起來影響不大」，法官無法接受，處以「不予緩刑宣告」。

雲林縣北港鎮一家食品公司明知辣椒粉驗出含蘇丹紅，竟還硬把剩貨賣出，被判六月併科罰金三十萬元，不得緩刑。圖／雲林衛生局提供

雲林縣北港鎮一家食品公司明知辣椒粉驗出含蘇丹紅，竟還硬把剩貨賣出，被判六月併科罰金三十萬元，不得緩刑。圖／雲林地檢署提供

雲林縣北港鎮一家食品公司明知辣椒粉驗出含蘇丹紅，竟還硬把剩貨賣出，被判六月併科罰金三十萬元，不得緩刑。圖／雲林地檢署提供