快訊

誆買BNT疫苗…律師公會前理事長狠詐慈濟10億 豪宅藏158公斤黃金

71歲姜厚任戀上小2輪女友！她曝「七世因緣」：3歲就認定是他

整理包／EZ WAY怕個資外洩不想用？不走易利委替代方案有哪些？方式、代價一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

辣椒粉驗出含蘇丹紅還出售剩貨…負責人判6月！ 因「一句話」不得緩刑

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮一家食品公司2024年間被查獲辣椒粉蘇丹紅，雖已接獲檢驗報告，林姓負責人仍把庫存所剩含蘇丹紅的7千多公斤辣椒粉加工以百餘萬元賣出，被雲林地法法院依違反食品安全衛生管理法判刑六月併科罰金30萬元。林請求緩刑卻因在法庭說「吃起來影響不大」，被法官駁回請求，處以不得緩刑。

42歲林姓男子是北港鎮一家食品公司負責人兼廠長，從事農產品加工、調味品製造及批發，也加工生產辣椒粉，林男於111年2月間從大陸地區輸入1萬4000公斤辣椒粉，經加工製程生產「三X朝天椒辣椒粉」販售給下游廠商。

林也明知辣椒粉不得添加物「蘇丹紅色素3號」，112年5月該批「朝天椒辣椒粉」經國際檢測科技公司檢驗出含有「蘇丹紅」，不料，林在收到檢驗報告，明知這批辣椒粉含有「蘇丹紅」，竟指示不知情員工將剩餘的7663.2公斤辣椒粉製成「三X朝天椒辣椒粉」販售給下游廠商及消費者，銷售金額達125萬7530元。

案經雲林地檢署偵結依違反食安法，連同以林男之母名義所開的另一家食品公司一併起訴。雲林地方法院日前判林男六月，兩家公司併科罰金各30萬元。

法院指出，被告將驗出蘇丹紅的產品賣出，對食安影響重大，但考量坦承面對並繳回不法所得才判處六月，被告雖一度請求緩刑宣告，但因被告在法庭上聲稱「蘇丹紅雖不能添加，但吃起來影響不大」，法官無法接受，處以「不予緩刑宣告」。

雲林縣北港鎮一家食品公司明知辣椒粉驗出含蘇丹紅，竟還硬把剩貨賣出，被判六月併科罰金三十萬元，不得緩刑。圖／雲林衛生局提供
雲林縣北港鎮一家食品公司明知辣椒粉驗出含蘇丹紅，竟還硬把剩貨賣出，被判六月併科罰金三十萬元，不得緩刑。圖／雲林衛生局提供

雲林縣北港鎮一家食品公司明知辣椒粉驗出含蘇丹紅，竟還硬把剩貨賣出，被判六月併科罰金三十萬元，不得緩刑。圖／雲林地檢署提供
雲林縣北港鎮一家食品公司明知辣椒粉驗出含蘇丹紅，竟還硬把剩貨賣出，被判六月併科罰金三十萬元，不得緩刑。圖／雲林地檢署提供

雲林縣北港鎮一家食品公司明知辣椒粉驗出含蘇丹紅，竟還硬把剩貨賣出，被判六月併科罰金三十萬元，不得緩刑。圖／雲林地檢署提供
雲林縣北港鎮一家食品公司明知辣椒粉驗出含蘇丹紅，竟還硬把剩貨賣出，被判六月併科罰金三十萬元，不得緩刑。圖／雲林地檢署提供

雲林縣北港鎮一家食品公司明知辣椒粉驗出含蘇丹紅，竟還硬把剩貨賣出，被判六月併科罰金三十萬元，不得緩刑。圖／雲林衛生局提供
雲林縣北港鎮一家食品公司明知辣椒粉驗出含蘇丹紅，竟還硬把剩貨賣出，被判六月併科罰金三十萬元，不得緩刑。圖／雲林衛生局提供

蘇丹紅 法官 辣椒粉 雲林

延伸閱讀

警界高層女兒交提款卡淪詐團人頭帳戶 雲林地院判5月理由曝

近2年首見！奧地利進口南瓜籽油苯駢芘超標 食藥署邊境攔截

台糖為製程自訂苯駢芘標準 食安修法擬擴大通報義務

知名康普茶竄改效期、摻逾期原料 「金蘭醬油四代」鍾淳仁夫妻遭訴

相關新聞

暗網買2千萬筆資料淪共諜...還曝黃仁勳個資 12人起訴主嫌求刑13年

主嫌黃柏崴從暗網購買疑有我國勞健保、戶籍資料2千多萬筆個資，同夥王大偉用threads帳號「黑夜奇俠」發文公布輝達執行長黃仁勳身分證字號和父親姓名。檢警調循線追查，黃柏崴除非法蒐集個資，勾結徵信社，還淪為共諜，吸收時任雲林縣長秘書施亮言，洩漏縣長訪日行程給中國共產黨中央委員會宣傳部「穆」姓主任。檢方今偵結，依犯個資法、違背職務行賄、國安法等3罪起訴，共求刑13年。

誆買BNT疫苗…律師公會前理事長狠詐慈濟10億！豪宅藏158公斤黃金

曾任彰化律師公會理事長、律師陳昱瑄涉嫌和男子李易儒共謀，趁2021年疫情嚴重時騙慈濟基金會有管道購買BNT疫苗，取得慈濟10.6億元後卻用於洗錢、購買大量黃金，檢調2波搜索將陳女收押、查扣市值6.8億元的158.8公斤黃金，依洗錢等起訴陳等17人，查扣不法10.8億。

辣椒粉驗出含蘇丹紅還出售剩貨…負責人判6月！ 因「一句話」不得緩刑

雲林縣北港鎮一家食品公司2024年間被查獲辣椒粉含蘇丹紅，雖已接獲檢驗報告，林姓負責人仍把庫存所剩含蘇丹紅的7千多公斤辣椒粉加工以百餘萬元賣出，被雲林地法法院依違反食品安全衛生管理法判刑六月併科罰金30萬元。林請求緩刑卻因在法庭說「吃起來影響不大」，被法官駁回請求，處以不得緩刑。

台鐵區間車遺落400萬鉅款 追出台南越南小吃店地下匯兌逾2億元

台鐵去年一列區間車上有外籍人士遺落新台幣400萬元鉅款，檢警追出台南一越南小吃店非法從事地下匯兌，交易金額逾2億元，潘姓女子等人涉違反銀行法被訴，台南地院昨審理，潘女等4人均認罪，辯護人指潘女等人提供同鄉小額匯兌，繳回犯罪所得，請求法官減輕其刑，給予緩刑。

海軍海鋒大隊遭共諜滲透！射控兵狂拍雄二飛彈資料 貪汙輕判2年7月

海軍海鋒大隊驚傳遭共諜吸收，林姓上兵因賭博遭軍方汰除後被中共女特工滲透，林再找現役蔡姓射控兵拿手機拍大量雄二飛彈操作書交給中共賺取3萬8000元，涉嫌貪汙；台中地院審理時，蔡全認罪、表示很懊悔，盼法官「不要讓他關太久」，中院今依貪汙罪判他2年7月，褫奪公權1年6月，可上訴。

配合業者開不實罰單助車輛重新領牌 員警犯圖利罪判4年2月

高雄市警局一名陳姓員警任職期間，因幫朋友忙及為了達成開單業績，竟與代辦業者勾結開立不實罰單，讓原本因違規被扣牌的車輛，能透過「先吊銷、再重新領牌」的漏洞提前上路，一審他遭判有期徒刑4年2月、褫奪公權4年，還以自己因公受傷生病、智商偏低且沒收錢為由上訴，但仍遭裁定駁回。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。