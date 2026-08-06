新冠疫情時賣假醫療口罩 蛙蛙文創張友慧判刑2年

蛙蛙文創負責人張友慧被控未經核准製造、販售醫療口罩，檢方依違反醫療器材管理法等罪嫌起訴蛙蛙文創、張友慧、張的胞弟張維倫；台北地院今依醫材法判張友慧有期徒刑2年，另依違反公司法判他有期徒刑4月，得易科罰金12萬元，張維倫獲判無罪，蛙蛙文創判罰金100萬元，犯罪所得212萬元沒收。可上訴。

蛙蛙文創自2020年下半年新冠疫情嚴峻時期，陸續向各大公司職工福利委員會推銷「醫療級口罩」團購，卻在收取款項後發生遲未出貨、或消費者收到非醫療級口罩，檢方介入查辦。

檢方指控，張友慧2020年9月起未經衛生福利部核准，擅自製造並販售醫療用口罩，獲不法利益4401萬元，涉嫌違反醫療器材管理法、詐欺、偽造文書等罪，將蛙蛙文創、張氏兄弟提起公訴。

偵查期間，有505名消費者因未收到口罩或收到的是非醫療用口罩，提告蛙蛙文創涉嫌詐欺，檢方則認為屬民事糾紛，應循民事程序救濟，將涉此案情的25名被告不起訴處分。