台鐵區間車遺落400萬鉅款 追出台南越南小吃店地下匯兌逾2億元

台鐵去年一列區間車上有外籍人士遺落新台幣400萬元鉅款，檢警追出台南一越南小吃店非法從事地下匯兌，交易金額逾2億元，潘姓女子等人涉違反銀行法被訴，台南地院昨審理，潘女等4人均認罪，辯護人指潘女等人提供同鄉小額匯兌，繳回犯罪所得，請求法官減輕其刑，給予緩刑。

檢方起訴，越南籍潘女等3女、胡姓男子及本國籍蔡姓男子共5人明知非銀行不得受外籍移工委託辦理國外小額匯兌，分別由委託人與潘女等人洽定兌換匯率，待潘女等人通知上游，依洽定匯率換算為等值越南盾，並匯款至委託人指定越南銀行帳戶內，委託人則將新台幣以匯款或交付現金方式交付潘女等人收受，再從中收取手續費作為報酬。

據統計，潘女所經營小吃店非法從事地下匯兌，迄今交易金額逾2億元。然而，胡男去年5月7日收取現金後搭乘台鐵下車，將現金400萬元遺留台鐵列車上，經警搜索潘女等人及小吃店而曝光。

台南地院昨下午開庭審理，潘女等3女及蔡男等4人到庭，經口譯及辯護人協助下，潘女等4人均認罪。檢方指出，潘女等4人坦承犯行，事證明確，請依法判決。

辯護人說，潘女等4人偵查中自白，犯罪所得均繳回，請求法官減輕其刑，給予緩刑。辯護人也說，潘女剛生產，須扶養稚子，而且潘女等人提供同鄉小額匯兌，希望法官從輕量刑。全案預定8月31日宣判，胡男則另行審理。