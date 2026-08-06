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海軍海鋒大隊遭共諜滲透！射控兵狂拍雄二飛彈資料 貪汙輕判2年7月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

海軍海鋒大隊驚傳遭共諜吸收，林姓上兵因賭博遭軍方汰除後被中共女特工滲透，林再找現役蔡姓射控兵拿手機拍大量雄二飛彈操作書交給中共賺取3萬8000元，涉嫌貪汙；台中地院審理時，蔡全認罪、表示很懊悔，盼法官「不要讓他關太久」，中院今依貪汙罪判他2年7月，褫奪公權1年6月，可上訴。

台中地檢起訴指出，中共人民武裝警察部隊山西省總隊通信站1名疑為女性化名「楚亭」、「緹縈 」情報人員，其以某時報駐香港記者掩護身分，2023年1月透過交友軟體認識遭海鋒大隊汰除的林姓上兵。

林男和「楚亭」多次聊天，不顧對方身分不詳、根本沒見過面仍交往而遭吸收，林擔任中間人和海鋒大隊擔任射控兵的蔡姓同袍（25歲）聯絡，向蔡稱提供資料機密等級越高會給予相當報酬。

檢方查，蔡男受利誘提供個資、軍職單位、工作崗位等，輾轉交給楚亭並收到8000元賄賂，後又拿放在雄風二型飛彈發射車上的「放列陣地操演教範」全冊、飛彈發射車之「海軍機動飛彈車組標準作業程序手冊」及不詳綠皮書等，用手機翻拍外傳交給楚亭，再收到3萬元賄款。

經國防部政治作戰局審核認定，這3項書籍在軍中都是「一般件」，非屬公務上應秘密事項，為國軍內部公務資訊，未對外公開，可見蔡洩漏資訊不屬軍事、國防或一般公務秘密；檢方痛斥蔡有害國安、軍心，敗壞官箴及軍人武德，依貪汙違背職務收受賄賂罪嫌起訴他。

台中地院審理時，蔡男全部坦承、認罪，他自述高中畢業，退伍後目前擔任搬家工人，日薪約3500元至5000元不等，需扶養父母。

蔡男最後陳述稱，他現於外地工作，父母都有年紀需他扶養，現搬家工人薪水不錯，希望能多賺、多存一點錢，讓爸媽不要太辛苦，未來判決確定若要入獄，也希望法官「不要讓他待那麼久」，自己很後悔，也知犯錯無法挽回、彌補。

時任海鋒大隊蔡姓射控兵，擅自拍攝營區內雄二飛彈操作書等資料輾轉提供給中共特務收賄3萬8000元，涉犯貪汙重罪。聯合報系資料照
時任海鋒大隊蔡姓射控兵，擅自拍攝營區內雄二飛彈操作書等資料輾轉提供給中共特務收賄3萬8000元，涉犯貪汙重罪。聯合報系資料照

海鋒大隊 飛彈 海軍

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