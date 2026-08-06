602旅中士值星官一句「Ｘ蛋」 上兵作勢揮拳...失業又判刑下場慘

時任陸軍航空第602旅戰搜直升機通資作業連邵姓上兵，因休假問題和中士值星官衝突，見對方口出一句「媽蛋」竟抓住其衣領、作勢揮拳；法院一審以2人相互致歉，依陸海空軍刑法判邵7月、緩刑2年，二審認為邵未付出任何代價，撤銷仍判緩刑2年，但應接受法治教育3場，可上訴。

檢方起訴指出，邵男2024年9月19日中午時，因休假流程和值星中士有線電作業士起衝突，邵竟抓住中士衣領、舉拳作勢毆打他，以此對長官施強暴、脅迫。

台中地院一審，邵坦承不諱，與被害中士、同單位其他長官證詞相符，並有軍方內部調查保告等可佐證。

一審認為，邵的行為應予非難，但衝突是因中士自言自語說了句「媽蛋」，邵誤認遭對方侮辱母親，一時激動下手，案發後經連長暸解緣由，就要求2人相互致歉，中士也表示不願追究，考量衝突無人受傷、對部隊機能影響有限，邵犯後坦承認錯，依刑法第59條減刑。

一審考量，邵犯後態度尚可，並考量軍方建議量處邵6月至1年2月徒刑，斟酌一切情狀後依對長官施強暴、脅迫罪，判邵男7月，緩刑2年。

檢方不服上訴，主張一審宣告緩刑，卻沒有任何附帶條件，對於邵而言實質上並未對其犯罪行為付出任何代價，更無異對社會大眾傳達「犯罪未必終須付出一定代價」訊息，忽略刑事判決也具有一般預防的重要作用及社會使命。

邵辯稱，他因本案無法取得「良民證」，喪失公部門任教資格、也因此失去國小棒球教練職務，求職屢遭挫折，已付出慘痛代價。

台中高分院二審考量，一審以雙方釋出誤會、已在長官要求下互相致歉，減刑後宣告緩刑，但並未宣告任何實質負擔，無異使邵對其破壞軍法紀犯行，免卻任何實質上法律代價，撤銷原判決緩刑部分，仍判他緩刑2年，但應接受法治教育3場、交付保護管束。