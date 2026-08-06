知名康普茶用過期原料、竄改效期 檢求處重刑

金蘭醬油四代、前董座鍾淳仁夫婦自創康普茶飲品，涉嫌將過期飲品塗改重新打印、使用逾期原料等，桃園地檢署偵查終結依食安法、詐欺等罪對鍾姓夫妻及2家公司起訴。圖／桃園地檢署提供

「好菌好俊康普茶」遭爆長期竄改效期、使用過期原料及回收逾期商品重新分裝販售，不法獲利二百七十五萬餘元，桃園地檢署依食品安全衛生管理法、詐欺等罪起訴曾任金蘭食品董事長的鍾淳仁、妻子林思瑜及松樹角、松角實業二公司，並痛斥視食安若無物，求處重刑。

起訴指出，鍾淳仁與林思瑜共同經營松角實業與松樹角公司，林女擔任登記負責人、鍾則掌控實際營運，其中松角實業負責生產「好菌好俊康普茶」，松樹角公司負責銷售。

兩人明知庫存鋁罐裝「蘋果派派、鳳梨柑橘、冬瓜檸檬、柚子檸檬」等產品，剩餘保存期限已不符寶雅、誠品等通路的允收期限，甚至部分「蘋果派派」已於二○二五年十二月五日到期，竟指示員工以香蕉水擦除罐底原有有效期限，再利用噴碼機重新印製「ＥＸＰ.二○二七.○三.三一」新效期，賣給寶雅、誠品及其他客戶。

鍾姓夫妻自二○二二年十一月起，陸續將逾期櫻花香料、檸檬香料、蔓越莓濃縮汁等原料，添加入「就是蜜桃」、「檸檬薄荷」、「非常莓好」等產品；更將過期的鋁罐「蘋果派派」倒出後重新分裝至香檳瓶，改標為「繽紛派對七五○ＭＬ」等商品販售。

檢察官王念珩指揮桃園市調查處蒐證，四月十日會同桃市衛生局及衛福部食藥署搜索，查扣噴碼機、香蕉水及大量改標、逾期的康普茶產品，訊後認為鍾淳仁、林思瑜涉犯三人以上共同詐欺取財、販賣假冒食品等罪嫌重大，但無羈押必要，分別命一百萬、卅萬元交保。

檢方統計，此案利用改標有效期限、添加過期原料及回收逾期產品重新包裝販售等方式，共詐得二七五萬三千五百五十六元，聲請沒收犯罪所得及工具。

鍾淳仁曾任金蘭食品董事長，還宣稱「做食品的人一定要有良心」。桃檢指出，「食」字裡頭就是一個「良」，鍾姓夫妻比一般人更了解食品安全的重要性，為了牟利，不僅無視員工建議購買新原料，還執意要求更改效期、使用過期原料及重新分裝逾期產品，嚴重危害消費者權益及健康，也動搖社會對食品安全的信賴，應從重量刑。