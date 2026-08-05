砂石車司機禁行時段闖入、男騎士違停均肇因 女遭輾斃檢起訴2人

邱姓男子在禁止時段駕駛砂石車行駛基隆市興隆街，程姓女子在閃避胡男違規停在路旁的機車時，連人帶車倒地，遭砂石車輾過致死。檢方偵查後，認定邱男、胡男等有過程，依過失致死罪嫌起訴兩人。

基隆市暖暖區興隆街是通往興隆街混凝土預拌廠、月眉土石方資源堆置處理場必經路段，基市府公告僅周一至周六上午9時至下午5時開放，其餘時段禁止砂石車通行。

檢方起訴指出，邱男去年1月3日上午8時許，在禁行砂石車時段，駕駛砂石車沿興隆街四腳亭往過港方向行駛。程姓女子同向騎機車跟在砂石車後方，經過事路段，程女騎到砂石車右側後，看到前方有胡姓男子違停在紅線的機車，煞車閃避時重心不穩，人車往左傾倒，導致程女遭邱男駕駛的砂石車右後車輪輾過，送醫不治。

檢察官偵查後指出，邱男貿然在管制時間駕駛砂石車行經這處路段，胡男本應注意在禁止臨時停車地點不得停車，竟疏忽未注意，將機車臨時停靠在興隆街有劃禁止臨時停車線處，導致程女發生事故身亡，依過失致死罪嫌起訴邱男和胡男。

發生這起死亡事故後，當地民眾要求市府注意興隆街交通安全問題，落實管制措施。基隆市警局事後在興隆街起點、暖江橋設置科技執法設備，去年7月1日啟用，除了取締「砂石車行駛禁行路段」，同步取締源遠路闖紅燈及直行車占用轉彎專用車道，維護行車安全。