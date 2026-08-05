苦茶癌油採購爆內鬼！威加國際持台灣小農假照輸入大陸劣油 2人羈押

威加國際公司進口大陸劣質苦茶籽混充台灣苦茶籽，再委託源春製油廠代工製成黑心苦茶油販售，台北地檢署昨天搜索約談7人到案，檢方查出，威加國際採購人員陳鐘秀惠，涉勾結牽線製作假油的中人陳沅農，明知採購的是大陸廉價苦茶籽，卻拿不實的「台灣小農」假照片，向永豐餘生技誆稱產地為台灣，從中轉取價差，檢察官以串滅證之虞聲押兩人，法院晚間裁准羈押。

陳鐘秀惠與陳沅農鐘坦承犯行，不法獲利約500萬元，由於尚有苦茶籽輸入過程及數量要釐清，法院認為有羈押必要，裁定羈押禁見。同案約談的威加國際實際負責人涂傑生100萬交保、登記負責人金天麗50萬交保、威加國際與永豐餘生技聯繫窗口蔡孟潔30交保。

調查顯示，台灣的苦茶籽產量稀疏，且價格昂貴，一瓶市價要1千多元，但大陸製品只要600元，陳鐘秀惠認有利可圖，找來陳沅農配合，由陳沅農提供虛假的「台灣小農」給永豐餘生技驗證，甚至還開視訊對話，謊稱產地都台灣製造，讓永豐餘信以為真，才會在標籤貼台灣製造，號稱純度百分百。

檢調發現，威加國際從去年至今年，由陳鐘秀惠從大陸進口苦茶籽油，透過陳沅農鐘牽線，將原料交給配合的源春製油廠代工，再送交亞世家企業公司分裝，最後標記為台灣苦茶油販售。

近期苦茶油爆發「苯駢芘」超標風暴，永豐餘生技成為責任箭靶，永豐餘日前聲明，原料來自嘉義阿里山契作小農，產品採購對象為威加國際，由威加負責苦茶籽原料供應管理、製油加工安排及產品交付，公司並非直接掌握所有生產環節。

威加國際聲稱，有提供產品聲明書給永豐餘生技，強調苦茶籽來自契作農地；源春製油廠則表示，「原料都是由威加提供、僅負責代工」，引發羅生門。檢調追查原料來源與製程環節，發現陳鐘秀惠從中搞鬼。

衛福部食藥署7月29日接獲永豐餘生技通報，指「在地金花小菓苦茶油」、「高仰三苦茶油」及「庭茂苦茶油」等產品，檢出苯駢芘不符規定，初判原料可能在烘乾過程產生苯駢芘，通報檢察機關偵辦。台灣高檢署7月31日立案調查，北檢昨天兵分17路搜索威加國際等地，查扣相關進口單據等證物。

牽線採買劣質苦茶籽的中人陳沅農被法院裁定羈押。記者張宏業／攝影