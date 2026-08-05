陸劣質苦茶籽混充製油...威加國際遭搜索 法院裁定「這2人」羈押禁見

威加國際公司進口大陸劣質苦茶籽混充台灣苦茶籽，再委託源春製油廠代工製成黑心苦茶油販售，檢方搜索約談複訊後，認為居中牽線製作假油的中人陳沅農、威加國際採購人員陳鐘秀惠犯罪嫌疑重大，且有串滅證之虞，依違反食安法聲押，台北地方法院裁定兩人羈押禁見，可抗告。

檢調發現，威加國際從去年至今年，由陳鐘秀惠從大陸進口苦茶籽油，透過中人陳沅農（契作農戶）牽線，將原料交給源春製油廠代工，再送交亞世家企業公司分裝，過程中虛偽標記為台灣苦茶籽，號稱純度百分百。

不過，食藥署日前會同嘉義縣衛生局稽查源春製油廠，抽驗1件大陸進口苦茶籽自製的苦茶油，結果苯駢芘顯示合格，但代工使用的台灣小農苦茶籽，實際來源卻有疑慮，檢調認為陳沅農對此知情，將其列為關鍵被告。

食藥署7月29日接獲永豐餘生技通報，指「在地金花小菓苦茶油」、「高仰三苦茶油」及「庭茂苦茶油」等產品，檢出苯駢芘不符規定，初判原料可能在烘乾過程產生苯駢芘，通報檢察機關偵辦。台灣高檢署7月31日立案調查，由北檢啟動查緝民生犯罪聯繫平台，向食藥署調取行政稽查資料。

檢調昨天兵分17路搜索威加國際等地點，查扣相關進口單據等證物，釐清問題苦茶籽輸入過程及數量，複訊後除陳沅農、陳鐘秀惠聲押禁見之外，命威加負責人涂傑生100萬元交保、威加登記負責人金天麗50萬交保、威加國際與永豐餘生技聯繫窗口蔡孟潔30萬交保。

牽線製作劣質苦茶籽油的中人陳沅農遭檢方聲押。記者張宏業／攝影