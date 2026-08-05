台東農路拓寬案風波未歇 花高院撤銷縣府官員交保裁定

台東縣政府農業處許姓處長涉入建和農路拓寬案，日前經台東地方法院裁定20萬元交保，地檢不服提出抗告，花蓮高分院審理後，認為原裁定仍有部分事項需進一步釐清，今裁定撤銷原裁定並發回台東地院重新審理。

全案起於台東地檢署偵辦建和農路拓寬工程相關案件，檢方日前指揮調查人員搜索縣府相關處所，並約談相關人員。檢方認為許姓處長及蔡姓前科長涉案重大，向法院聲請羈押禁見。

地院審理後，考量案件相關事證仍待調查，雖認被告涉犯罪嫌疑重大，但衡量比例原則後，裁定許姓處長以20萬元交保，另對蔡姓前科長裁定10萬元交保，並限制住居、出境及相關強制處分。

台東地檢署認為原裁定未能充分保障後續偵查需求，認有羈押必要，因此依法提出抗告。花蓮高分院審理後，撤銷台東地院原交保裁定，發回台東地院更為裁定。

花蓮高分院此次裁定，並非直接改裁羈押，而是要求原審法院重新審酌羈押必要性，包括是否仍有串證、滅證可能，以及以交保等替代措施是否足以確保後續偵查程序等因素。

案件後續將由台東地院重新審理，許姓處長是否維持交保，或改採其他強制處分，將成為外界關注焦點。

建和農路拓寬案因涉及公共工程及行政程序，先前也引發地方議員質疑工程必要性及相關利益關聯，隨著司法程序持續推進，案件發展也受到地方各界關注。