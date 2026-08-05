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廉政署表揚10位模範廉政人員 總統府等12位政風高階主管宣誓

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

法務部廉政署今舉行模範廉政人員表揚暨新任政風高階主管聯合宣誓典禮，法務部長鄭銘謙致詞指出，模範廉政人員自全國各地政風機構，在各自崗位表現卓越不凡，無論是深入第一線查察重大貪瀆案件、積極推動行政透明與防貪機制，還是優化各項業務風險控管、辦理誠信教育以深化社會法治意識，都將廉能價值落實施政中。

115年模範廉政人員如下：

1.交通部公路局北區公路新建工程分局政風室專員呂凱庭(現任交通部公路局政風室專員)

2.法務部廉政署防貪組游曉娃科長

3.法務部廉政署肅貪組劉瑞玲科長

4.法務部廉政署中部地區調查組謝勝在廉政官

5.桃園市政府政風處林心怡股長

6.桃園市政府地政局政風室張運昇主任

7.海洋委員會海巡署政風室林娟如科長

8.新北市政府水利局政風室蔡睿璁專員

9.經濟部水利署政風室顧明治科長

10.臺北市政府政風處張雯琪科長

部長提出5點期許，一、嚴守廉政紀律，落實清廉核心價值。二、發揮預警功能，強化機關廉政風險。三、敏銳掌握脈動，即時澄清回應輿情。四、融入科技思維，建構機關安全防線。五、擴大公私協力，深化接軌國際交流。

部長也提及，面對全球貪瀆犯罪智慧化、科技化的挑戰，廉政治理必須與時俱進，除運用「機關採購廉政平台」守護國家重大建設，以及推動「透明晶質獎」樹立廉能標竿典範，今年8月我國即將迎來「聯合國反貪腐公約」第三次國家報告國際審查會議，須持續秉持開放政府的精神，積極接軌國際，讓世界看見台灣深具實力的廉能民主成果。

新任政風高階主管宣誓名單如下：

1.總統府政風處周志信處長

2.臺中市政府政風處邱滄霖處長

3.內政部政風處張鴻俊處長

4.財政部政風處陳建利處長

5.教育部政風處蔡旻峰處長

6.交通部政風處陳宗強處長

7.農業部政風處彭彥程處長

8.行政院人事行政總處政風室黃淑琪主任

9.國家通訊傳播委員會政風室蔡秀卿主任

10.公平交易委員會政風室高清松主任

11.屏東縣政府政風處張茂泉處長

12.金門縣政府政風處陳煌興處長

法務部廉政署今表揚115年模範廉政人員。圖／廉政署提供
法務部廉政署今表揚115年模範廉政人員。圖／廉政署提供

法務部新任政風高階主管聯合宣誓。圖／廉政署提供
法務部新任政風高階主管聯合宣誓。圖／廉政署提供

廉政署 總統府

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