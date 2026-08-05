前監察院長陳履安妻兒涉挪用辭修高中公款 今開庭還錢認罪

監察院前院長、新北市私立辭修高中創辦人陳履安的妻子陳曹倩及三子陳宇慷，因涉嫌利用董事長及董事的職務之便，藉由設立辭修台北辦事處名義租屋挪用公款407萬餘元，遭檢方依背信、違反商業會計等罪起訴。新北地方法院今開庭，陳曹倩、陳宇慷母子均當庭認罪，並表示已將不法所得返還辭修，與校方達成和解。

新北院今天是由審查庭法官進行審理，陳曹倩、陳宇慷2人除透過律師坦承犯罪，表示已與辭修高中和解，並對於造成社會紛擾深表歉意。但因同案被告仍否認犯罪，或對犯罪金額有所爭執，最後法官諭知後續將移由審理庭繼續審理。

檢方指控，2014年陳曹倩所設立的中國女紅坊公司欲租用辦公室，卻假稱辭修高中要向以陳宇慷擔任負責人的雷客公司在台北市租屋，作為台北辦事處使用，向學校請款24萬元。2016年起，2人聯手學校董事衛晉平，由衛擔任負責人的弘翎國際與辭修簽約，請款198萬餘元，將所得款項挪為中國女紅坊使用及3人私用。

此外，3人將中國女紅坊營運所需的花圃整理、清潔等支出，假辭修高中台北辦事處日常雜支需求，向學校請款17萬餘元；又以學校福利社有違法疑慮，要求會計室不得再收福利金，改由衛當面向福利社負責人收取福利金支票，藉此挪用167萬餘元，3人共聯手侵吞辭修407萬餘元公款，檢方起訴時斥責母子將學校當私人金庫中飽私囊。