新莊分局小隊長收賄替前里長誘捕兒子仇家 前偵查隊長出庭作證

新北市新莊警分局偵查隊前機動小隊長施富承，涉嫌收受新莊區裕民里前里長曾榆期2萬元賄款，為除去曾男兒子的仇家李姓男子，利用李男通緝犯身分設局誘捕對方，事後再以加菜金名義收賄。新北地方法院今傳喚該分局前偵查隊長、現任新北市刑大副大隊長徐子胤，以及分局負責民間捐贈的巡官丁源興作證，了解偵查隊和分局處理公積金及捐款的正常程序，釐清施員是否從中上下其手、私下收賄。

施富承從警超過35年，在新莊人脈極深，2024年11月29日他遭檢廉約談後，隔月12月2日一口氣找來4位民進黨新北市議員卓冠廷、陳乃瑜、山田摩衣、李宇翔陪同舉行記者會，指稱因罹患血癌欲請長假，卻遭徐子胤等分局長官職場霸凌，相關指控隨即遭新莊分局大動作否認，新北檢也澄清施員涉貪案件與內部霸凌無關。

徐子胤證稱，偵查隊的公積金分為兩大類，一種是同仁破案市警局或分局簽發的「團體獎勵金」，會先匯款到副隊長的個人帳戶，再提領出來交給負責庶務業務的同仁，供隊上自由運用；另一種由民間捐贈的「加菜金」，則是由地方仕紳針對重大刑案破案有功人員，以各小隊為單位個別發放，為求公正、公開，一般都會先知會單位主官，也就是隊長，相約在辦公室公開致贈並拍照留念。

徐子胤指出，施富承2024年8、9月生病後，他告知施要交接隊上公積金，但施指趁他不在的時候，將12.2萬餘元的公積金放在隊長辦公桌上，也沒有附上明細。

公訴檢察官問徐子胤，對於曾榆期在私人車輛上，將加菜金拿給施富承，是否符合正常程序？徐對此回應「不予置評」，表示自己是單位主管，施當初卻跳過他，直接指揮派出所去抓李男，完全沒跟他報告。

施的律師反問徐，對於民間捐贈的加菜金，是否一定會讓隊長知道？徐子胤表示正常來說應該都要，當時曾由另一位許姓里長帶來偵查隊，說有事討論，但他忘記當天有個會要開，所以只有在開完會時，下樓遇到正在泡茶的許、曾、施等人，有打個招呼，但完全不知細節，也未曾交代施任何事情。

審判長則在雙方詰問完畢後，問徐子胤先前是否曾有民間捐款先給偵查隊庶務，事後再向隊長報告的情事？徐回答在他任內並無此前例。而另一證人丁源興則表示，自己是負責整個分局的民間捐贈，只要有經手一定會有收據，並在受贈後上簽文，但因為沒待過偵查隊，對於隊上公積金如何運作並不知情。

新北市新莊警分局偵查隊前機動小隊長施富承，涉嫌收受新莊區裕民里前里長曾榆期（中）2萬元賄款，為除去曾男兒子的仇家李姓男子，利用李男通緝犯身分設局誘捕對方，事後再以加菜金名義收賄。記者蔣永佑／攝影