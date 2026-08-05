熱心代墊73萬醫藥費遭疑不法 北市交通局科長獲不起訴還原始末

台北市交通局交通治理科長朱宸佐在7年前協助市民代墊醫療費，金額約73萬元，市民還款到帳戶時，遭到廉政署懷疑不法，所幸經調查為不起訴。交通局還原事發經過，說明主要是傷者經濟困難，沒有辦法先行支付醫療費再申請單據核銷，因此科長熱心才會先行幫助市民支應度過難關。

台北市內湖「方濟中學」公車站候車亭在2029年6月27日，發生雨後倒塌意外，當時等待公車的59歲王姓及50歲謝姓女子受傷，造成腿部粉碎性骨折，時任負責的交通局科長朱宸佐為了協助市民，因此先行代墊醫療費用，待收到單據後核銷，不過帳戶突然出現73萬元的現金入帳，因此遭台北地檢署指揮廉政署偵辦。

副局長常華珍表示，當時兩位民眾受傷嚴重，朱宸佐時任負責的科長，希望協助市民申請國賠，然而傷者們經濟上有困難，馬上面臨到醫藥費的支出。「整個國賠案件金額高達數百萬元，市府雖然動支第二預備金代墊，但是都需要公務核銷。」

她說明核銷時序，第二預備金會是在事發後的一到兩個月撥款，但前提是要先有單據。兩位受傷民眾有經濟上的困境，加上看護費用每個月都要先行支出，所以朱宸佐才會以自己的帳戶先行轉帳給民眾，再逐筆核銷。「至於國賠的程序又可能接近兩年時間才會撥款。」

她說，直到最近兩三個月，朱科長被廉政署到家搜查，懷疑是不是當時申請國賠案有不法，包含二位受傷民眾也被列為被告。感謝檢察官在審理調查過程中，仔細逐筆對帳，不管是在金額、國賠醫療單據等轉帳間都能對得起來，因此沒有涉及到不法等情事。

常華珍說，以往傷者都會先行支付費用，再以單據申請核銷，但個案情況特殊，加上醫療等相關費用將近一年，所以朱科長才會以此方法協助市民。傷者在當下其實很感謝科長的幫助。