快訊

三颱共存！繼白海豚、鯨魚後昌鴻颱風生成 氣象署揭對台影響

兒遭控交友騙吃騙喝「約吃火鍋只帶10元」 邵昕13字回應

台南前議長郭信良涉公益侵占上千萬被訴 檢建請從重量刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

無黨籍台南前議長、現任市議員郭信良被控侵占政治獻金專戶、文教協會專戶內依法應專款專用於法定支出項目或公益項目等款項1072萬元，用以清償私人債務，台南地檢署今偵結，檢方認郭長期身為民代，卻視政治獻金法等法規於無物且否認犯刑，建請法官對郭從重量處適當之刑。

檢方調查，郭於2018年、2021年及2022年間指示服務處副主任黃女提領政治獻金專戶、文教協會專戶現金，輾轉存入其他帳戶，用以清償郭私人債務，先後共同侵占公益款項共計1072萬元。

檢方追查，郭長期以借新還舊，以新債養舊債方式，循環債務。

同時，郭於2020年間起曾先後設立絟能科技、昱峰能源公司，經營個人營利事業，並為公司實際負責人，兩公司均有虧損。昱峰自2021年設立，資金部分皆由他去借，缺口很大。因此，檢方認其個人所借貸的票據債務，包含私人營利事業所生虧損。

據檢方調查，郭借款用途還包含賭債，相關人員表示，到郭服務處工作時，因為有票據到期，郭會再向他人昔用款項還前面的票，就一直重複這樣工作，且郭債務很多。

郭信良辯稱，因為政治獻金專戶設立前就有支出選舉相關費用，是等到政治獻金專戶設立後，拿專戶裡面的錢償還設立前的債務等。

然而，檢方指出，郭在政治獻金專戶設立前即存在大量非與選舉相關的私人債務，而在成立政治獻金專戶後，並未依法將專戶內的款項用於成立後的選舉相關事務，而是將專戶內的款項挪用來償還之前即存在非與選舉相關的私人債務。

檢方今依涉公益侵占罪嫌起訴，同時，請法院審酌郭長期身為民意代表，肩負公眾所託，卻視政治獻金法等法規於無物，挪用公益款項金額非微，以及犯後否認犯罪等整體情狀，對郭從重量處適當之刑，以儆效尤，並彰法治。

無黨籍台南市前議長郭信良被控公益侵占上千萬元，7月1日以百萬元交保限制住居。聯合報系資料照片
無黨籍台南市前議長郭信良被控公益侵占上千萬元，7月1日以百萬元交保限制住居。聯合報系資料照片

台南 郭信良 侵占

延伸閱讀

新北國中生遭割頸身亡…乾哥乾妹一審要賠938萬 高院二審今再開辯論

苗栗縣政府負債多少？ 縣長鍾東錦揭示542億元

婦遭候車亭壓傷北市府科長掏腰包先賠 卻被廉政署依貪汙罪嫌搜索送辦

夫匯給妻1380萬訴請返還 妻指是贈與、已付家庭開銷…法官判要還560萬

相關新聞

知名康普茶竄改效期、摻逾期原料 「金蘭醬油四代」鍾淳仁夫妻遭訴

知名「好菌好俊康普茶」遭爆長期竄改效期、使用過期原料及回收逾期產品重新分裝販售，檢調追查不法獲利275萬餘元，桃園地檢署依食品安全衛生法、詐欺等罪將鍾淳仁、林思瑜夫妻及松樹角、松角實業2公司，並建請法院從重量刑。

婦遭候車亭壓傷北市府科長掏腰包先賠 卻被廉政署依貪汙罪嫌搜索送辦

台北市交通局科長朱宸佐因帳戶多了64萬元，被檢舉涉嫌收賄，台北地檢署追查朱科長7年前承辦公車亭倒塌國賠案，自掏腰包替婦人代墊醫藥費，婦人作證此款項是當初的「救命錢」，檢方今偵結，給予不起訴處分。

台南前議長郭信良涉公益侵占上千萬被訴 檢建請從重量刑

無黨籍台南前議長、現任市議員郭信良被控侵占政治獻金專戶、文教協會專戶內依法應專款專用於法定支出項目或公益項目等款項1072萬元，用以清償私人債務，台南地檢署今偵結，檢方認郭長期身為民代，卻視政治獻金法等法規於無物且否認犯刑，建請法官對郭從重量處適當之刑。

義交被推倒撞頭身亡...動手工人判刑10年4月 法院判決理由曝光

工人周志銘與義勇交通警察黃運琨發生爭執，將黃推倒在地，黃受傷判定為植物人，周先被依重傷害罪起訴，黃後來死亡，全案採國民法官程序，台北地方法院今依對於公務員依法執行職務時施強暴致死罪，判周10年4月徒刑，可上訴。

義交被推倒撞頭身亡…工人喊「你不要裝了」 國民法官判10年4月徒刑

工人周志銘與義勇交通警察黃運琨發生爭執，將黃推倒在地，黃受傷判定為植物人，周先被依重傷害罪起訴，黃後來死亡，全案採國民法官程序，台北地方法院今依對公務員施強暴脅迫等罪，判周10年4月徒刑，可上訴。

拿毒駕修法交換法官不用寫判決？林淑芬質詢怒飆司法院 秘書長急駁斥

立法院司法及法制委員會今審查法院組織法修正草案，立委林淑芬質詢指出，司法院擬修刑事訴訟法，讓判刑2年以下的案件，法官不用寫判決書，改以宣示筆錄代替判決，更以毒駕修法來要求行政院支持刑訴法修法，司法院秘書長高金枝嚴正駁斥。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。