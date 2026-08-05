快訊

零件脫落？台東漢光演習戰車逃生門掉路上 軍方回應

外資狂掃903億！三大法人聯手買超1004億 台股飆逾1250點直逼4.5萬大關

聽新聞
0:00 / 0:00

當調查局或警方突然造訪 徐宗懋：民眾要懂自保

聚傳媒／ 特約記者陳冠宇報導

圖片為司法院臉書截圖

如果調查局人員或是警察突然凌晨上門怎麼辦？媒體人徐宗懋指出，在法律程序通常屬於「搜索」、「拘提」或「現場約談」。

徐宗懋說，依據《刑事訴訟法》等相關法規，被突襲登門的人擁有法定的抗辯權與知情權，當下可以合法要求對方配合以下四大法定程序：

1. 要求出示「法官簽名」的搜索票：務必當場確認：是否有法官的親筆簽名（只有檢察官或調查局自己簽章是無效的）。搜索票上記載的「地址」與「搜索範圍」是否與現場相符。如果票上寫搜索客廳，他們就不能隨便亂翻臥室。如果對方拿不出法院搜索票，也沒有合法的拘提事由，您可以合法拒絕開門，對方若強行闖入即屬違法搜索。 

2. 要求確認執法身分與事由：要求調查官出示「司法警察證」或是調查局識別證，以防冒充。

3. 行使「緘默權」與「請律師到場」。

4. 要求遵守「禁止夜間詢問」之限制：法律上的「夜間」指的是日沒後至日出前。如果天還沒亮就是日出前，除非當場明示同意，或是對方有檢察官的特別許可，才能詢問做筆錄。

徐宗懋在臉書提出務實應對三步驟：1. 保持冷靜，暫不開門，確認法官簽名與地址無誤後再開門。2. 立刻聯絡律師或家屬，到場見證並協助錄影。對方不能以「偵查不公開」為由強行奪走手機或禁止拍攝。3. 仔細核對扣押清單，確認無誤後再簽字。 

如果調查局人員（或警察）拿不出法官簽名的令狀，也沒有當場逮捕現行犯的狀況，卻要求您跟他們走，這在法律上屬於「任意同行」（或稱自願到案說明）。去不去完全取決於自己的「自由意志」，可以拒絕。 可以直接對調查官說：「既然沒有法官核發的拘票或傳票，我現在不方便跟你們走。請依法開立正式的『約談通知書』或『傳票』寄給我，收到後會依法配合到案。」 

在拒絕時，務必開啟手機錄音或錄影，你有權在屋內進行錄影紀錄，明確錄下「我不願意跟你們走」，以防對方事後說是自願配合。如果對方說：「在辦案，偵查不公開，不能錄影！」可以堅定回答：「偵查不公開是規範公務員不能對外公開案情，不是規範被調查民眾。我錄影是為了確保我的權益，這是我家，我依法蒐證，這段影片我絕對不會公開上傳上網。」如果對方說：「你錄到我的臉，違反個資法（或侵害肖像權）。」可回答：依法公務員在公務時間執行國家公權力，其身分本來就應該公開接受人民監督。現場錄影是為了公眾利益（監督執法）與自保，屬於正當法律防禦行為，完全不違反個資法或肖像權。

按下錄影鍵時，對著鏡頭大聲說：「現在是民國115年X月X日清晨X點，我是XXX，現在在我的住宅，因為調查局人員登門，我現在依法進行程序錄影自保。」要將鏡頭對準對方識別證、搜索票、拘票（如果有的話），並拍下對方的面貌與人數。如果可以，請一邊錄影一邊將檔案自動同步上傳到雲端，或是立刻轉傳給信賴的家人或律師。以防萬一手機在衝突中不小心被對方「技術性」碰落或扣押。

他們如拿不出「拘票」，只要動手拉人、限制離去，就可能構成刑法上的「違法限制人身自由罪」或「妨害自由罪」。 

如果被對方強行塞進車裡帶走，在車上或到了公署之後，可以立刻大喊：「我現在要依《提審法》聲請提審！」對方必須在24小時內，解送您到法院交由法官審查。如果法官發現調查局完全沒有拘票或合法公文，會當庭下令「立刻放人」。

聚傳媒

調查局 司法院 檢察官

延伸閱讀

韓國廢除檢察官偵查權 改革背景、制度與爭議全解析

拿毒駕修法交換法官不用寫判決？林淑芬質詢怒飆司法院 秘書長急駁斥

韓國檢察廳10月改制公訴廳 偵查與起訴正式分離

男疑不滿司法 三度寄Email到總統信箱揚言衝撞總統車隊遭訴

相關新聞

知名康普茶竄改效期、摻逾期原料 「金蘭醬油四代」鍾淳仁夫妻遭訴

知名「好菌好俊康普茶」遭爆長期竄改效期、使用過期原料及回收逾期產品重新分裝販售，檢調追查不法獲利275萬餘元，桃園地檢署依食品安全衛生法、詐欺等罪將鍾淳仁、林思瑜夫妻及松樹角、松角實業2公司，並建請法院從重量刑。

台南前議長郭信良涉公益侵占上千萬被訴 檢建請從重量刑

無黨籍台南前議長、現任市議員郭信良被控侵占政治獻金專戶、文教協會專戶內依法應專款專用於法定支出項目或公益項目等款項1072萬元，用以清償私人債務，台南地檢署今偵結，檢方認郭長期身為民代，卻視政治獻金法等法規於無物且否認犯刑，建請法官對郭從重量處適當之刑。

婦遭候車亭壓傷北市府科長掏腰包先賠 卻被廉政署依貪汙罪嫌搜索送辦

台北市交通局科長朱宸佐因帳戶多了64萬元，被檢舉涉嫌收賄，台北地檢署追查朱科長7年前承辦公車亭倒塌國賠案，自掏腰包替婦人代墊醫藥費，婦人作證此款項是當初的「救命錢」，檢方今偵結，給予不起訴處分。

永慶不動產房仲驚傳涉洩個資 檢警今大動作登門搜索帶走3人

永慶不動產位於汐止區新台五路的汐止行政中心加盟店傳出房仲涉嫌洩漏個資，士林地檢署檢察事務官今天上午指揮汐止警方持拘票登門搜索，據了解，檢警停留近2小時，搜扣包括筆記型電腦等多項電磁紀錄等證物，並帶走該店3名房仲人員。

影／台中金典綠園道商旅違規擴業 市府罰25萬勒令違法客房歇業

台中市觀旅局今天表示，金典綠園道商旅疑似違規擴大營業客房，今年1月現場稽查確認有擅自擴大營業客房情事，已依「發展觀光條例」裁罰新台幣25萬元，並勒令擴大營業客房歇業；今年5月、7月再複查，並無查獲違規擴大營業，觀旅局已將該處列為稽查重點，後續如再查獲違規事實，將依規裁處。

熱心代墊73萬醫藥費遭疑不法 北市交通局科長獲不起訴還原始末

台北市交通局交通治理科長朱宸佐在7年前協助市民代墊醫療費，金額約73萬元，市民還款到帳戶時，遭到廉政署懷疑不法，所幸經調查為不起訴。交通局還原事發經過，說明主要是傷者經濟困難，沒有辦法先行支付醫療費再申請單據核銷，因此科長熱心才會先行幫助市民支應度過難關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。