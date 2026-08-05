當調查局或警方突然造訪 徐宗懋：民眾要懂自保

圖片為司法院臉書截圖

如果調查局人員或是警察突然凌晨上門怎麼辦？媒體人徐宗懋指出，在法律程序通常屬於「搜索」、「拘提」或「現場約談」。

徐宗懋說，依據《刑事訴訟法》等相關法規，被突襲登門的人擁有法定的抗辯權與知情權，當下可以合法要求對方配合以下四大法定程序：

1. 要求出示「法官簽名」的搜索票：務必當場確認：是否有法官的親筆簽名（只有檢察官或調查局自己簽章是無效的）。搜索票上記載的「地址」與「搜索範圍」是否與現場相符。如果票上寫搜索客廳，他們就不能隨便亂翻臥室。如果對方拿不出法院搜索票，也沒有合法的拘提事由，您可以合法拒絕開門，對方若強行闖入即屬違法搜索。

2. 要求確認執法身分與事由：要求調查官出示「司法警察證」或是調查局識別證，以防冒充。

3. 行使「緘默權」與「請律師到場」。

4. 要求遵守「禁止夜間詢問」之限制：法律上的「夜間」指的是日沒後至日出前。如果天還沒亮就是日出前，除非當場明示同意，或是對方有檢察官的特別許可，才能詢問做筆錄。

徐宗懋在臉書提出務實應對三步驟：1. 保持冷靜，暫不開門，確認法官簽名與地址無誤後再開門。2. 立刻聯絡律師或家屬，到場見證並協助錄影。對方不能以「偵查不公開」為由強行奪走手機或禁止拍攝。3. 仔細核對扣押清單，確認無誤後再簽字。

如果調查局人員（或警察）拿不出法官簽名的令狀，也沒有當場逮捕現行犯的狀況，卻要求您跟他們走，這在法律上屬於「任意同行」（或稱自願到案說明）。去不去完全取決於自己的「自由意志」，可以拒絕。 可以直接對調查官說：「既然沒有法官核發的拘票或傳票，我現在不方便跟你們走。請依法開立正式的『約談通知書』或『傳票』寄給我，收到後會依法配合到案。」

在拒絕時，務必開啟手機錄音或錄影，你有權在屋內進行錄影紀錄，明確錄下「我不願意跟你們走」，以防對方事後說是自願配合。如果對方說：「在辦案，偵查不公開，不能錄影！」可以堅定回答：「偵查不公開是規範公務員不能對外公開案情，不是規範被調查民眾。我錄影是為了確保我的權益，這是我家，我依法蒐證，這段影片我絕對不會公開上傳上網。」如果對方說：「你錄到我的臉，違反個資法（或侵害肖像權）。」可回答：依法公務員在公務時間執行國家公權力，其身分本來就應該公開接受人民監督。現場錄影是為了公眾利益（監督執法）與自保，屬於正當法律防禦行為，完全不違反個資法或肖像權。

按下錄影鍵時，對著鏡頭大聲說：「現在是民國115年X月X日清晨X點，我是XXX，現在在我的住宅，因為調查局人員登門，我現在依法進行程序錄影自保。」要將鏡頭對準對方識別證、搜索票、拘票（如果有的話），並拍下對方的面貌與人數。如果可以，請一邊錄影一邊將檔案自動同步上傳到雲端，或是立刻轉傳給信賴的家人或律師。以防萬一手機在衝突中不小心被對方「技術性」碰落或扣押。

他們如拿不出「拘票」，只要動手拉人、限制離去，就可能構成刑法上的「違法限制人身自由罪」或「妨害自由罪」。

如果被對方強行塞進車裡帶走，在車上或到了公署之後，可以立刻大喊：「我現在要依《提審法》聲請提審！」對方必須在24小時內，解送您到法院交由法官審查。如果法官發現調查局完全沒有拘票或合法公文，會當庭下令「立刻放人」。

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