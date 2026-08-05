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義交被推倒撞頭身亡...動手工人判刑10年4月 法院判決理由曝光

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

工人周志銘與義勇交通警察黃運琨發生爭執，將黃推倒在地，黃受傷判定為植物人，周先被依重傷害罪起訴，黃後來死亡，全案採國民法官程序，台北地方法院今依對於公務員依法執行職務時施強暴致死罪，判周10年4月徒刑，可上訴。

周志銘（44歲）2022年11月11日15時18分在台北市文山區興隆路施工，與黃運琨就施工位置的移動發生爭執，周以雙手推黃，導致黃向後仰倒地，頭部直接撞擊柏油路面，周志銘見狀先向路人表示不用呼叫救護車，說「他沒事」，再向黃稱「你不要裝了」。

周以手背拍打黃的臉頰3下，再度抓住黃的衣物，將上半身拉離地面，再拖行至路口甩在路旁。周對黃施暴時，王姓、范姓路人目擊報警，黃後來由救護車搭載至芳醫院搶救，診斷為創傷性硬腦膜下出血、顱骨閉鎖性骨折、右側硬腦膜上出血、右側硬腦膜下出血、右側蜘蛛網膜下出血、右側腦出血、右額骨折、雙側頂骨骨折、左上臂頓挫傷等。

黃案發當日接受開顱手術，清除腦部血塊及放置引流管，之後入住加護病房並使用呼吸器治療，病情仍未好轉，2023年3月24日經判定為植物人，之後轉往双慈護理之家接受長期照護。2024年3月20日因缺氧性腦病變，併肺部發炎、肺水腫而死亡。

台北地院國民法官庭認為，依法周志銘應從重論處妨害公務致死罪，並審酌周志銘與黃沒有宿怨，卻猛力推擊黃洩憤，手段粗暴、態度輕率，漠視被害人的身體及健康安全，使黃的配偶及年幼子女驟失至親，並侵害公務員依法執行職務的安全及公權力的正常運作，犯罪所造成的損害重大。

北院考量周志銘過去曾有酒後駕車、傷害及施用毒品等前科，且衝動控制及情緒管理能力不佳，面對壓力或自認受到不公平待遇時，容易出現衝動反應，並有將責任歸咎他人的傾向。另周犯後否認犯行，認為自己才是受害者，未實際賠償被害人家屬，也未提出具體還款計畫，判刑10年4月。

台北地院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照
台北地院國民法官法庭。圖／聯合報系資料照

台北 工人 植物人

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