快訊

兒遭控交友騙吃騙喝「約吃火鍋只帶10元」 邵昕13字回應

工作包山包海…外交部駐英代表處徵才 網見薪資酸：寧願去鼎泰豐打工

整理包／2026防空演習來了！14縣市行動網路降速 影響時間、範圍一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

婦遭候車亭壓傷北市府科長掏腰包先賠 卻被廉政署依貪汙罪嫌搜索送辦

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台北市交通局科長朱宸佐因帳戶多了64萬元，被檢舉涉嫌收賄，台北地檢署追查朱科長7年前承辦公車亭倒塌國賠案，自掏腰包替婦人代墊醫藥費，婦人作證此款項是當初的「救命錢」，檢方今偵結，給予不起訴處分。

廉政署監控金流發現朱姓科長帳戶有不明款項共64萬元，與薪資不符，懷疑有貪汙收賄。檢廉搜索約談朱到案，國賠案的2名婦人到案作證，稱當時朱姓科長熱心借款幫忙付醫藥費，且留有收據等證據。

檢方追查，國賠案是2019年6月間，內湖區方濟中學公車站候車亭因大雨、地基深度不足倒塌，2名婦人等公車時遭壓傷、骨折，朱姓科長處理國賠案業務，見婦人急需醫藥費，但國賠的審議流程漫長，因此動用局內預備金，又自掏腰包借款給婦人，隔年市府核發賠償金後，婦人還款、匯款至朱姓科長的帳戶。

檢方依雙方的收據、國賠核發紀錄、帳戶金流，認定朱姓科長確實幫助婦人代墊費用，並無收賄，犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。

台北地檢署。聯合報系資料照
台北地檢署。聯合報系資料照

廉政署 北市府 貪汙

延伸閱讀

名醫冒名詐健保18年！ 桃園知名眼科診所院長邀白內障權威詐千餘萬

警界高層女兒交提款卡淪詐團人頭帳戶 雲林地院判5月理由曝

影／女兒淪詐欺共犯 台中市警局長吳敬田再上火線：我更能苦民所苦

獨／買茶葉、修自家監視器全報公帳 女國中主任涉貪3罪…1罪逆轉無罪

相關新聞

知名康普茶竄改效期、摻逾期原料 「金蘭醬油四代」鍾淳仁夫妻遭訴

知名「好菌好俊康普茶」遭爆長期竄改效期、使用過期原料及回收逾期產品重新分裝販售，檢調追查不法獲利275萬餘元，桃園地檢署依食品安全衛生法、詐欺等罪將鍾淳仁、林思瑜夫妻及松樹角、松角實業2公司，並建請法院從重量刑。

婦遭候車亭壓傷北市府科長掏腰包先賠 卻被廉政署依貪汙罪嫌搜索送辦

台北市交通局科長朱宸佐因帳戶多了64萬元，被檢舉涉嫌收賄，台北地檢署追查朱科長7年前承辦公車亭倒塌國賠案，自掏腰包替婦人代墊醫藥費，婦人作證此款項是當初的「救命錢」，檢方今偵結，給予不起訴處分。

義交被推倒撞頭身亡...動手工人判刑10年4月 法院判決理由曝光

工人周志銘與義勇交通警察黃運琨發生爭執，將黃推倒在地，黃受傷判定為植物人，周先被依重傷害罪起訴，黃後來死亡，全案採國民法官程序，台北地方法院今依對於公務員依法執行職務時施強暴致死罪，判周10年4月徒刑，可上訴。

義交被推倒撞頭身亡…工人喊「你不要裝了」 國民法官判10年4月徒刑

工人周志銘與義勇交通警察黃運琨發生爭執，將黃推倒在地，黃受傷判定為植物人，周先被依重傷害罪起訴，黃後來死亡，全案採國民法官程序，台北地方法院今依對公務員施強暴脅迫等罪，判周10年4月徒刑，可上訴。

拿毒駕修法交換法官不用寫判決？林淑芬質詢怒飆司法院 秘書長急駁斥

立法院司法及法制委員會今審查法院組織法修正草案，立委林淑芬質詢指出，司法院擬修刑事訴訟法，讓判刑2年以下的案件，法官不用寫判決書，改以宣示筆錄代替判決，更以毒駕修法來要求行政院支持刑訴法修法，司法院秘書長高金枝嚴正駁斥。

台中商銀內鬼案…分行經理才稱熟客介紹爛客戶給他 今300萬元交保

台中商銀爆發涉勾結詐騙集團幫洗錢36億元，檢方依違反銀行法等起訴萬里開發董事長洪岳鵬及分行4經理、2襄理，其中潭子分行經理張登宗、頭份分行經理莊文良遭羈押數月，台中地院今各裁定300萬元、150萬元交保，均限制住居、出境及出海，並施以科技監控。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。