婦遭候車亭壓傷北市府科長掏腰包先賠 卻被廉政署依貪汙罪嫌搜索送辦

台北市交通局科長朱宸佐因帳戶多了64萬元，被檢舉涉嫌收賄，台北地檢署追查朱科長7年前承辦公車亭倒塌國賠案，自掏腰包替婦人代墊醫藥費，婦人作證此款項是當初的「救命錢」，檢方今偵結，給予不起訴處分。

廉政署監控金流發現朱姓科長帳戶有不明款項共64萬元，與薪資不符，懷疑有貪汙收賄。檢廉搜索約談朱到案，國賠案的2名婦人到案作證，稱當時朱姓科長熱心借款幫忙付醫藥費，且留有收據等證據。

檢方追查，國賠案是2019年6月間，內湖區方濟中學公車站候車亭因大雨、地基深度不足倒塌，2名婦人等公車時遭壓傷、骨折，朱姓科長處理國賠案業務，見婦人急需醫藥費，但國賠的審議流程漫長，因此動用局內預備金，又自掏腰包借款給婦人，隔年市府核發賠償金後，婦人還款、匯款至朱姓科長的帳戶。

檢方依雙方的收據、國賠核發紀錄、帳戶金流，認定朱姓科長確實幫助婦人代墊費用，並無收賄，犯罪嫌疑不足，給予不起訴處分。