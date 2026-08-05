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拿毒駕修法交換法官不用寫判決？林淑芬質詢怒飆司法院 秘書長急駁斥

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

立法院司法及法制委員會今審查法院組織法修正草案，立委林淑芬質詢指出，司法院擬修刑事訴訟法，讓判刑2年以下的案件，法官不用寫判決書，改以宣示筆錄代替判決，更以毒駕修法來要求行政院支持刑訴法修法，司法院秘書長高金枝嚴正駁斥。

林淑芬質詢指出，外界非常關注刑法第185之3條的毒駕修法議題，此是行政院和司法院兩院必須要會銜的法案，而她有內部消息指出，司法院利用行政院要會銜同意毒駕修法的機會，要求行政院另外同意刑事訴訟法修法草案，也就是擴大檢視審判範圍，且判2年以下有期徒刑的案件，法官不用寫判決書，直接用宣示筆錄代替判決。

高金枝嚴正否認，表示司法院「絕對沒有」也不可能向行政院說過這種話。但面對林淑芬詢問未來是否會提出刑訴法修法，高金枝則說，「當然要提出這個修法」。

此話引起林淑芬不滿，表示難道以後判刑2年以下的案件，只要寫被告被判刑2年即可，不用寫原因和理由嗎？高金枝回應，修法內容會有附帶其他要件，不是如立委所述這麼簡單。

林淑芬指出，毒駕修法是攸關全國用路人的安全，是要嚴懲毒駕，司法院怎麼可以拿全民的安全當籌碼，去要求行政院支持刑訴法修法，交換讓法官不用寫判決書的修法？高金枝不斷否認，並表示「那根本是在羞辱我們」，刑訴法的修法並沒有馬上會銜。

林淑芬說，司法改革要越改越好，不是改到讓法官不用寫判決，如果要這樣，乾脆不用兩年徒刑以下的案件，直接全部都不用寫判決。林淑芬指出，司法院曾經提過AI寫判決，此時高金枝立即回應「沒有，那是古時候的幻想」，AI不可能寫判決。

林淑芬不滿地說，司法院就曾經提過AI寫判決的相關預算案，被她砍掉了，怎麼可能會沒有？若是如此，行政機關處分能不能不寫原因和理由，等到人民要訴願再來寫理由？如果法官判決不寫理由，人民怎麼知道要不要上訴？

高金枝再次重申，修法內容會有其他要件，不是如立委所述這麼簡單。林淑芬則持續砲轟，總而言之司法院就是希望兩年以下案件，法官不用寫判決，寫判決是法官向大眾說理的義務，法官既然擁有判決及剝奪人民自由的權力，就有向當事人說明理由的義務，這也是正當法律程序的一部分。

高金枝說，修法只是說「先不寫」原因及理由，而不是「都不寫」。林淑芬仍持續質疑，司法院應該要問問人民，能不能接受判刑2年以下的案件，法官可以都不寫原因理由？雙方唇槍舌戰，此時，召委翁曉玲跳出來緩頰、提醒林淑芬時間已到，相關修法應該留到以後再來討論。

司法院秘書長高金枝（左）、立委林淑芬（右）。圖／翻攝自國會頻道
司法院秘書長高金枝（左）、立委林淑芬（右）。圖／翻攝自國會頻道

林淑芬 毒駕 修法

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