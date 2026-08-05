台中商銀內鬼案…分行經理才稱熟客介紹爛客戶給他 今300萬元交保

台中商銀爆發涉勾結詐騙集團幫洗錢36億元，檢方依違反銀行法等起訴萬里開發董事長洪岳鵬及分行4經理、2襄理，其中潭子分行經理張登宗、頭份分行經理莊文良遭羈押數月，台中地院今各裁定300萬元、150萬元交保，均限制住居、出境及出海，並施以科技監控。

台中地檢指控，洪岳鵬（46歲）是土地開發業者，長期經營多家公司和台中商銀維持高額授信、存款交易往來，因而和多名經理、職員熟稔，洪因參與詐騙、賭博集團，為利洗錢積極滲透銀行體系，拉攏4名經理、2名襄理替他開戶、護航。

檢方認為，6名分行主管2024年9月、10月起，因洪上門稱友人名下佳德實業、潮流企業社等12間公司有開戶需求，就濫用職權使這12間無實際經營的虛設商號開戶、調高轉帳額度每日高達2000萬元，觸發疑洗錢警示通報時還護航延遲通報，讓詐團洗錢36億元，依銀行法等起訴7人。

中檢今年4月23日偵結、移審後，台中地院訊問後裁定洪岳鵬、張登宗及莊文良3人，接續羈押禁見，期間張、莊均聲請停止羈押，

中院認為，張登宗涉洗錢之賭博犯罪所得高達7億4482萬3880元，其為銀行高階主管，年所得數百萬元，名下不動產高達1億數千萬元，顯有逃亡、串證之虞；莊文良涉犯犯銀行法特別背信、組織、加重詐欺等，涉洗錢之詐欺、賭博犯罪所得高達5億3020萬9052元，7月16日裁定2人延押2月。

中院7月30日開庭期間，張登宗稱和洪岳鵬熟識，當時洪和1名胡董（或吳董）要來幫佳德、潮流2公司開戶，胡（或吳）就稱要經營直播、會和網紅「蹦闆」、「丟丟妹」合作，但開戶額度、是否高風險客戶都非他審核，洪和他長期往來，沒想到洪男會介紹「爛客戶」給他。

中院今再提張、莊2人到庭，訊問後各裁定300萬元、150萬元交保，均限制住居、出境及出海，並施以科技監控。