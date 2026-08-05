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「倒垃圾不是管理員工作」住戶求開門也遭拒 他上班3天就被炒

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導

「倒垃圾不是管理員的工作！」嘉義一名陳姓男子受僱擔任大樓管理員，月薪3萬元，上班後認為倒垃圾、掃浴室及整理冰箱應由清潔人員負責，與同事發生爭執；另有住戶遙控器失靈請他協助開車道門也遭拒，陳男還稱自己「是來當警衛，並非幫住戶開門的」，上班僅3天就遭解僱。陳男不服提告，嘉義地方法院認定他無法配合大樓運作，判解僱合法，全案可上訴。

判決表示，陳男2025年3月到嘉義市某大廈應徵管理員，約定月薪3萬元、試用期3個月，3月23日正式上班。陳男簽有管理員服務同意書，同意遵守管委會及總幹事工作規定，但雙方對管理員實際工作範圍認知出現落差。

其他管理員作證，陳男上班後沒有倒管理室垃圾，交班時因此告知，當天白班管理員須負責倒垃圾、清掃浴室及整理冰箱等工作，陳男卻認為自己是來當管理員，不是清潔人員，不願處理。總幹事獲悉後出面溝通，告知這些都是管理員須負責的工作，但陳男仍認為應由清潔人員處理。

不過，雙方爭議並不只有清潔工作。另有住戶出庭作證，她曾開車返家時因遙控器無法開啟地下停車場鐵捲門，打電話到管理室請陳男協助，最後卻是後方其他住戶幫忙開門；她停好車後詢問原因，陳男還稱自己「是來當警衛，並非幫住戶開門的」。

陳男主張，管理員服務同意書並未明列清潔工作，試用期合約還約定，若無法配合工作須經警告3次才無條件離職，他認為自己僅因未倒垃圾就被要求離職並不合理。遭解僱後，他經勞資爭議調解仍未解決，因而提告要求確認2年僱傭關係存在，並請求復職前每月3萬元薪資、提繳勞退及積欠工資、加班費。

法院綜合總幹事、其他管理員及住戶證詞，認為陳男確實未遵守總幹事工作規定、無法配合大樓運作；其中管理員工作包括車道門操作，而管理室倒垃圾、浴室及冰箱整理等，在該大樓也是管理員負責事項。陳男經溝通仍不願配合，法院從其客觀行為及主觀意願綜合判斷，認定已達不能勝任工作的程度，管委會終止勞動契約合法。

至於薪資部分，管委會同意支付陳男3月23日至25日薪資及加班費5258元，法院判准；陳男另主張3月17日應徵當天已工作4小時，但法院認定當天只是了解工作環境及作業流程，並非正式上班，因此未准，其餘確認僱傭關係、後續薪資及勞退等請求均遭駁回。

倒垃圾算管理員工作？嘉義男上班3天遭解僱，法院判管委會有理。聯合報系資料照
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垃圾 住戶 嘉義

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