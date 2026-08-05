調查局偵辦17家中企來台挖角高科技人才 驚見軍事最終用戶貿易黑名單

近年AI浪潮正劇烈重塑全球經濟與產業版圖，但相關產業近來正臨高科技人才遭中企違法挖角，調查局7月13日至8月4日同步偵辦17家中企來台非法挖角高科技人才案，其中不乏在證交所上市的知名企業，總計動員逾330人次、搜索64處所、詢問114人，被告均涉違反兩岸人民關係條例，檢方訊後均予以交保。

遭偵辦中企包括中國江蘇澳盛複合材料科技公司，主要營業項目為碳纖維複合材料研發製造，核心產品市佔率居全球前三。該公司未經我主管機關許可，透過港人以香港公司轉投資在台設立公司，非法招募人才。

中企國科微電子公司主要營業項目為IC設計，在深圳證券交易所上市，是重點IC設計企業、獲國家集成電路產業投資基金投資，但2021年11月遭美國商務部列為「軍事最終用戶」貿易黑名單，該公司未經我主管機關許可，透過國人在台設立公司，非法招募科技人才。

中企深圳通銳微電子技術公司，主要營業項目為顯示晶片設計、製造，出貨量位居中國首位。該公司2025年被偵辦後又另起爐灶，再度未經主管機關許可，在台私設據點，非法從事招募我國科技人才等業務活動。

中企珠海冠宇電池股公司，主要營業項目為消費類鋰電池，在上海證券交易所掛牌上市，所生產製造筆記型電腦、平板電腦及智慧型手機電池，出貨量居全球領先地位。該公司在台辦事處申設許可遭經濟部廢止後，仍持續從事招募科技人才等業務活動。

調查局今年4月起規劃本次同步偵辦行動，經縝密蒐證，動員全省9個外勤發動偵查，包括台北市調查處偵辦中企炬芯科技公司涉嫌不法案；新北市調查處偵辦鉅泉光電科技公司、北京新美互通科技公司、上海維安電子公司、上海坤廷智能科技公司、深圳瓏城智顯科技公司、常州縱慧芯光半導體科技公司，總計6家公司涉嫌不法案。

另有桃園市調查處偵辦深圳市雨陽電子技術開發公司、江蘇澳盛複合材料科技公司、國科微電子公司及山東兆通微電子公司，總計3家公司涉嫌不法案。台中市調查處偵辦企芯卓科技公司涉嫌不法案。

台南市調查處偵辦廣東賽微微電子公司、深圳通銳微電子技術公司涉嫌不法案；高雄市調查處偵辦北京麥哲科技公司涉嫌不法案；新竹市調查站偵辦盛美半導體公司涉嫌不法案；彰化縣站偵辦浙江索特材料科技公司涉嫌不法案；嘉義縣調查站偵辦珠海冠宇電池公司涉嫌不法案。

調查局同步偵辦17家中企來台非法挖角高科技人才案，包括遭美國列為「軍事最終用戶」貿易黑名單公司。圖／調查局提供