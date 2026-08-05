快訊

Telegram一度無預警下架！CEO還原事件經過 曝全新勒索手法

知名康普茶竄改效期、摻逾期原料 「金蘭醬油四代」鍾淳仁夫妻遭訴

潛水正妹網紅李潤潤驟逝！母親感謝各地親友送別：我都替她記著

聽新聞
0:00 / 0:00

擔心投資打水漂…男投資公司款項遭扣押 立馬繳清153筆罰鍰

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

36歲王姓男子3年來欠繳使用牌照稅、通行費及超速等罰鍰共計153筆、合計金額7萬9884元，而遭移送強制執行，行政執行署台南分署今年4月收案後，發現他投資台南一家工程公司出資額達20萬元，執行人員核發執行命令扣押該款項後，他擔心投資打水漂，主動將全部欠款繳清。

台南分署指出，王於113-114年間因駕駛自用小客車行駛於應繳費公路經催繳不依規定繳費、超速、使用註銷牌照、不依限期參加定期檢驗等行為，遭依道路交通管理處罰例裁罰共75筆，金額合計3萬2900元，經通知限期繳納，逾期未繳納。

同時，他還被清出欠繳112-114年度使用牌照稅及其違章罰鍰、違反強制汽車責任保險法罰鍰及113年度通行費等78筆，金額合計4萬6984元。據統計，累計遭移送153筆，移送金額合計7萬9884元。

台南分署表示，執行人員今年4月間收案後，發現通知王有投資一家登記在台南市的工程有限公司，因此，6月間核發執行命令扣押該公司出資額20萬元，該公司收到執行命令後，通知他的出資額已遭扣押，請他盡速繳清。王察覺不對，日前主動到場將全部欠款繳清。

台南分署執行人員核發執行命令扣押王男投資工程公司出資額20萬元後，他擔心投資打水漂，日前主動將153筆、合計7萬9884元罰鍰等，全部繳清。圖／讀者提供
台南分署執行人員核發執行命令扣押王男投資工程公司出資額20萬元後，他擔心投資打水漂，日前主動將153筆、合計7萬9884元罰鍰等，全部繳清。圖／讀者提供

擔心 牌照稅 台南

延伸閱讀

加價聲此起彼落...台南分署11萬拍定國瑞大貨車 安南區土地193萬拍出

夫匯給妻1380萬訴請返還 妻指是贈與、已付家庭開銷…法官判要還560萬

北市連鎖幼兒園虐童案開罰235萬、廢立案許可 2教保員解聘終身不任用

影／OPIX辰德投資東南亞外匯攏係假 夫妻檔主謀涉詐移送北檢

相關新聞

知名康普茶竄改效期、摻逾期原料 「金蘭醬油四代」鍾淳仁夫妻遭訴

知名「好菌好俊康普茶」遭爆長期竄改效期、使用過期原料及回收逾期產品重新分裝販售，檢調追查不法獲利275萬餘元，桃園地檢署依食品安全衛生法、詐欺等罪將鍾淳仁、林思瑜夫妻及松樹角、松角實業2公司，並建請法院從重量刑。

獨／買茶葉、修自家監視器全報公帳 女國中主任涉貪3罪…1罪逆轉無罪

南投縣黃姓女子曾任南投縣立埔里國中會計主任，利用職務之便，將私人購買的碳粉匣、烏龍茶及監視器維修費謊報為學校採購，詐領公款逾4萬元，一審認定黃女涉犯貪汙3罪，合併判刑4年6月，二審駁回上訴；黃女上訴最高法院後，其中1罪因調查未盡發回更審，另2罪各判3年9月、10月部分則駁回確定，更一審近日審結，逆轉改認該罪事證不足，改判無罪，全案仍可上訴。

台中市警局長吳敬田女兒淪詐欺共犯遭判刑 本人今回應了

台中市警局長吳敬田的女兒傳出因提供提款卡、密碼給詐騙集團，今年5月間，遭雲林地院判刑5月，可易科罰金，因吳敬田妻子蕭惠珠也在台北市信義警分局擔任分局長，消息一出後，引發警界議論。市警局長吳敬田今說，「尊重法院判決」，女兒已學到教訓。

鎢業董座命案 離職員工犯後將血衣褲丟棄橋下滅證遭收押禁見

屏東京沅鎢鈷資源公司黃姓董事長上月24日在枋寮鄉太源村家中遭人殘忍殺害，檢警追查是離職員工34歲林男痛下殺手，林男疑因欠債幾十萬元，夜闖黃男家中行竊，將黃男捆綁，追問錢放位置，黃男遭球棒重擊致死，黃男犯案後在返回租屋處途中，將血衣、褲、手套與鞋襪丟棄在附近溪邊橋下。檢方昨深夜將林男依強盜、殺人等罪嫌向法院聲請羈押禁見，屏東地院今上午開聲押庭，法院裁定收押禁見。

調查局偵辦17家中企來台挖角高科技人才 驚見軍事最終用戶貿易黑名單

近年AI浪潮正劇烈重塑全球經濟與產業版圖，但相關產業近來正臨高科技人才遭中企違法挖角，調查局7月13日至8月4日同步偵辦17家中企來台非法挖角高科技人才案，其中不乏在證交所上市的知名企業，總計動員逾330人次、搜索64處所、詢問114人，被告均涉違反兩岸人民關係條例，檢方訊後均予以交保。

擔心投資打水漂…男投資公司款項遭扣押 立馬繳清153筆罰鍰

36歲王姓男子3年來欠繳使用牌照稅、通行費及超速等罰鍰共計153筆、合計金額7萬9884元，而遭移送強制執行，行政執行署台南分署今年4月收案後，發現他投資台南一家工程公司出資額達20萬元，執行人員核發執行命令扣押該款項後，他擔心投資打水漂，主動將全部欠款繳清。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。