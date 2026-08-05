擔心投資打水漂…男投資公司款項遭扣押 立馬繳清153筆罰鍰

36歲王姓男子3年來欠繳使用牌照稅、通行費及超速等罰鍰共計153筆、合計金額7萬9884元，而遭移送強制執行，行政執行署台南分署今年4月收案後，發現他投資台南一家工程公司出資額達20萬元，執行人員核發執行命令扣押該款項後，他擔心投資打水漂，主動將全部欠款繳清。

台南分署指出，王於113-114年間因駕駛自用小客車行駛於應繳費公路經催繳不依規定繳費、超速、使用註銷牌照、不依限期參加定期檢驗等行為，遭依道路交通管理處罰例裁罰共75筆，金額合計3萬2900元，經通知限期繳納，逾期未繳納。

同時，他還被清出欠繳112-114年度使用牌照稅及其違章罰鍰、違反強制汽車責任保險法罰鍰及113年度通行費等78筆，金額合計4萬6984元。據統計，累計遭移送153筆，移送金額合計7萬9884元。

台南分署表示，執行人員今年4月間收案後，發現通知王有投資一家登記在台南市的工程有限公司，因此，6月間核發執行命令扣押該公司出資額20萬元，該公司收到執行命令後，通知他的出資額已遭扣押，請他盡速繳清。王察覺不對，日前主動到場將全部欠款繳清。