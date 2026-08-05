知名康普茶竄改效期、摻逾期原料 「金蘭醬油四代」鍾淳仁夫妻遭訴

知名「好菌好俊康普茶」遭爆長期竄改效期、使用過期原料及回收逾期產品重新分裝販售，檢調追查不法獲利275萬餘元，桃園地檢署依食品安全衛生法、詐欺等罪將鍾淳仁、林思瑜夫妻及松樹角、松角實業2公司，並建請法院從重量刑。

起訴指出，鍾淳仁與林思瑜夫妻共同經營松角實業與松樹角公司，由林女擔任登記負責人、鍾男實際掌控營運，其中松角實業負責生產「好菌好俊康普茶」，松樹角公司則負責銷售，2人並指示生產線員工負責發酵、調味、分裝及包裝等作業。

兩人明知庫存鋁罐裝「蘋果派派」、「鳳梨柑橘」、「冬瓜檸檬」、「柚子檸檬」等產品，剩餘保存期限已不符合寶雅、誠品等通路要求的允收期限，甚至部分「蘋果派派」已於2025年12月5日到期，竟指示員工以香蕉水擦除罐底原有有效期限，再利用噴碼機重新印製「EXP.2027.03.31」等新效期，讓商品看似仍在保存期限內，再出貨販售給寶雅、誠品及其他客戶，藉此獲利。

鍾姓夫妻自2022年11月起，陸續將逾期的櫻花香料、檸檬香料、蔓越莓濃縮汁等原料，添加入「就是蜜桃」、「檸檬薄荷」、「非常莓好」等產品；更將過期的鋁罐「蘋果派派」倒出重裝至香檳瓶，改標為「繽紛派對750ml」等商品販售。

經桃園地檢署檢察官王念珩指揮法務部調查局桃園市調查處蒐證，並於2026年4月10日會同桃園市衛生局及衛福部食藥署持搜索票搜索公司，查扣噴碼機、香蕉水及大量改標、逾期康普茶產品等證物，訊後認為鍾淳仁、林思瑜涉犯三人以上共同詐欺取財、販賣假冒食品等罪嫌重大，但無羈押必要，分別命100萬元及30萬元交保。

檢方統計，本案利用改標有效期限、添加過期原料及回收逾期產品重新包裝販售等三種方式，共詐得275萬3556元，並聲請沒收全部犯罪所得及查扣犯罪工具。

檢察官在起訴書中直指，鍾淳仁曾擔任金蘭食品董事長，還曾公開宣稱「做食品的人一定要有良心，「食」裡面就是一個「良」字」，理應比一般人更了解食品安全的重要性，卻為牟取利益，不僅無視員工建議購買新原料，仍執意要求更改效期、使用過期原料及重新分裝逾期產品，將食品安全視若無物，嚴重危害消費者權益及健康，也動搖社會對食品安全的信賴，建請法院從重量刑，以資懲儆。

檢調查獲黑心飲品，金蘭醬油前董座鍾淳仁夫婦自創康普茶飲品，疑使用過期原料、塗改保存日期，甚至將罐裝過期飲料重新裝瓶販售，桃園地檢署依食安法、詐欺等罪起訴鍾姓夫妻及2家公司。圖／桃園地檢署提供