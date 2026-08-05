影／柯文哲拄拐杖現身派出所 卸腳環改戴電子手環

南投縣黃姓女子曾任南投縣立埔里國中會計主任，利用職務之便，將私人購買的碳粉匣、烏龍茶及監視器維修費謊報為學校採購，詐領公款逾4萬元，一審認定黃女涉犯貪汙3罪，合併判刑4年6月，二審駁回上訴；黃女上訴最高法院後，其中1罪因調查未盡發回更審，另2罪各判3年9月、10月部分則駁回確定，更一審近日審結，逆轉改認該罪事證不足，改判無罪，全案仍可上訴。

2026-08-05 10:30