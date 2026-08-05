快訊

蔣友柏談父親遺訓「不會用姓氏拿任何好處」 憂家族50歲魔咒

當獵奇遇上文明開化：日治台灣的鬼屋如何以博覽會形式借殼上市

獨／剛升格當媽就接下主持大任！傳今年陳庭妮、陳漢典「雙陳」掌舵金鐘獎

聽新聞
0:00 / 0:00

影／柯文哲拄拐杖現身派出所 卸腳環改戴電子手環

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導

民眾黨前主席柯文哲京華城案一審判刑17年，台灣高等法院認為柯仍有限制出境、出海及科控的必要，但審酌他監控期間告警系統異常，裁定自8月5日起到明年1月14日改以電子手環科技監控，另合議庭已經定9月8日下午3時傳喚柯文哲開庭。

柯文哲上午卸除電子腳環，改戴電子手環接受監控，柯文哲拄拐杖現身台北市警察局中正第一分局仁愛路派出所，面對記者提問，柯文哲笑著說「沒事沒事」，低調進入所內。

民眾黨前主席柯文哲涉及京華城、政治獻金等弊案，遭台北地院判決應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年，沒收犯罪所得1260萬餘元，柯文哲與台北地檢署不服一審判決，均提上訴，高等法院定於9月8日首度開庭審理。

柯文哲（圖）上午拄拐杖前往台北市警局中正一分局仁愛路派出所更換科技監控設備。記者曾學仁／攝影
柯文哲（圖）上午拄拐杖前往台北市警局中正一分局仁愛路派出所更換科技監控設備。記者曾學仁／攝影

柯文哲（中）上午拄拐杖前往台北市警局中正一分局仁愛路派出所更換科技監控設備。記者曾學仁／攝影
柯文哲（中）上午拄拐杖前往台北市警局中正一分局仁愛路派出所更換科技監控設備。記者曾學仁／攝影

柯文哲 電子手環 京華城

延伸閱讀

柯文哲電子監控「腳環改手環」 拄拐杖到派出所…喊沒事

影／涉貪案今再開庭 鄭文燦依舊西裝衣著、戴口罩出庭

國軍五八砲指部遭偷倒廢土...不肖業者辯「只是幫忙開車」下場曝光

獨／買茶葉、修自家監視器全報公帳 女國中主任涉貪3罪…1罪逆轉無罪

相關新聞

知名康普茶竄改效期、摻逾期原料 「金蘭醬油四代」鍾淳仁夫妻遭訴

知名「好菌好俊康普茶」遭爆長期竄改效期、使用過期原料及回收逾期產品重新分裝販售，檢調追查不法獲利275萬餘元，桃園地檢署依食品安全衛生法、詐欺等罪將鍾淳仁、林思瑜夫妻及松樹角、松角實業2公司，並建請法院從重量刑。

獨／買茶葉、修自家監視器全報公帳 女國中主任涉貪3罪…1罪逆轉無罪

南投縣黃姓女子曾任南投縣立埔里國中會計主任，利用職務之便，將私人購買的碳粉匣、烏龍茶及監視器維修費謊報為學校採購，詐領公款逾4萬元，一審認定黃女涉犯貪汙3罪，合併判刑4年6月，二審駁回上訴；黃女上訴最高法院後，其中1罪因調查未盡發回更審，另2罪各判3年9月、10月部分則駁回確定，更一審近日審結，逆轉改認該罪事證不足，改判無罪，全案仍可上訴。

台中市警局長吳敬田女兒淪詐欺共犯遭判刑 本人今回應了

台中市警局長吳敬田的女兒傳出因提供提款卡、密碼給詐騙集團，今年5月間，遭雲林地院判刑5月，可易科罰金，因吳敬田妻子蕭惠珠也在台北市信義警分局擔任分局長，消息一出後，引發警界議論。市警局長吳敬田今說，「尊重法院判決」，女兒已學到教訓。

不滿愛犬被沒入！彰化男揮拳打動保員 砸捕犬桿下場曝

彰化游姓男子今年5月因不滿彰化縣動物防疫所人員到住處依法執行犬隻沒入處分，竟當場辱罵執法人員，還出手毆打一名女性動保員，並拿起捕犬桿往地面砸，影響公務執行。彰化地方法院審理後，認定游男涉犯傷害、妨害公務及毀壞公務員職務上掌管物品等罪，判處有期徒刑6月，得易科罰金，以1000元折算1日。

調查局偵辦17家中企 國科微列美軍事貿易黑名單涉來台挖角

為防制中企違法在台挖角及從事業務活動，調查局今公布7月13日至8月4日同步偵辦17家中企來台非法挖角高科技人才案件，其中國科微電子公司被美國商務部列為「軍事最終用戶」貿易黑名單，涉嫌未經我主管機關許可，在台設立公司，非法招募科技人才、從事業務活動。

夫匯給妻1380萬訴請返還 妻指是贈與、已付家庭開銷…法官判要還560萬

一對男女結婚後，丈夫共匯1380萬元到妻子帳戶，感情生變後主張是委任投資，訴請還錢。妻子則是這筆錢部分是贈與她，加上支付家庭費用，已超過這個數字。法官審理後，指丈夫主張委任投資不成立，但屬借用帳戶，扣除相關費用後，妻子應返還丈夫560萬元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。