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影／柯文哲拄拐杖現身派出所 卸腳環改戴電子手環
民眾黨前主席柯文哲因京華城案一審判刑17年，台灣高等法院認為柯仍有限制出境、出海及科控的必要，但審酌他監控期間告警系統異常，裁定自8月5日起到明年1月14日改以電子手環科技監控，另合議庭已經定9月8日下午3時傳喚柯文哲開庭。
柯文哲上午卸除電子腳環，改戴電子手環接受監控，柯文哲拄拐杖現身台北市警察局中正第一分局仁愛路派出所，面對記者提問，柯文哲笑著說「沒事沒事」，低調進入所內。
民眾黨前主席柯文哲涉及京華城、政治獻金等弊案，遭台北地院判決應執行有期徒刑17年，褫奪公權6年，沒收犯罪所得1260萬餘元，柯文哲與台北地檢署不服一審判決，均提上訴，高等法院定於9月8日首度開庭審理。
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